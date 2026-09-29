Pēc avārijas Kārļa Ulmaņa gatvē “Rimi” pieprasa negadījumā iesaistīto šoferi vairs neiekļaut uzņēmuma maršrutos
Mazumtirgotājs SIA "Rimi Latvia" pieprasījis pirmdien, 28. septembrī, Kārļa Ulmaņa gatvē negadījumā iesaistīto šoferi neiekļaut "Rimi" loģistikas maršrutos, sacīja "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.
Viņa atzīmēja, ka "Rimi" loģistiku nodrošina ārpakalpojumu sniedzējs, kura kravas auto pirmdien Kārļa Ulmaņa gatvē bija iesaistīts negadījumā, nobraucot no ceļa braucamās daļas. Negadījumā neviens nav cietis, un auto pārvadāja tikai tukšo taru.
Bite norādīja, ka "Rimi Latvia" kopā ar kompāniju, kas nodrošina "Rimi" loģistiku, vēl turpina precizēt informāciju, taču patlaban "Rimi Latvia" ir pieprasījis negadījumā iesaistīto šoferi neiekļaut "Rimi" loģistikas maršrutos.
"Rimi Latvia" pārstāve informēja, ka negadījumā iesaistītais šoferis strādā uzņēmumā SIA "Akatrans", kas ir viens no "Rimi" partneriem kravu pārvadājumos. Plašāku informāciju par notikušā apstākļiem un kravas auto šofera dokumentiem, pēc Bites teiktā, precīzāk var sniegt "Akatrans".
Bite norādīja, ka "Rimi" ir svarīga sabiedrības veselība un drošība arī loģistikā, tāpēc uzņēmums stingri pārrunās notikušo ar sadarbības partneriem, lai kravu pārvadājumi būtu droši un efektīvi.
Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas autovadītājam, iespējams, palicis slikti ar veselību, noskaidroja Valsts policijā. Likumsargi konstatēja, ka automašīnas vadītājam ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums sakarā ar to, ka noteiktā termiņā nav veikta medicīniskā pārbaude.
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Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā neviena persona nav nogādāta medicīnas iestādē.
Policija turpina izmeklēt negadījuma apstākļus.
"Rimi Latvia" pagājušajā gadā strādāja ar 1,204 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 4,9% - līdz 39,993 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1992. gada janvārī, un tā pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro. "Rimi Latvia" īpašniece pastarpināti ir Dānijas "Salling Group".
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka 2024. gadā "Akatrans" strādāja ar 14,987 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,7% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās 2,1 reizi un bija 742 794 eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rādītāji nav publicēti.
Uzņēmums reģistrēts 2002. gadā, un tā pamatkapitāls ir 28 448 eiro. "Akatrans" pilnībā pieder SIA "A loģistika", kuras vienīgais īpašnieks ir Aleksandrs Klovāns.