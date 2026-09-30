"Klienti jums nemaz nerūp!" Rīgas iedzīvotājs nesaprot, pēc kādas loģikas darbojas "Latvijas pasts"
Āgenskalna iedzīvotājs Artūrs (vārds mainīts) vērsās pie portāla Jauns.lv, jo vēlējās saprast dīvainu nesakarību.
"Vēlos zināt, kāpēc Kapseļu ielas iedzīvotājiem pēc saviem sūtījumiem ir jādodas uz tālo "Dammes" pasta nodaļu, ja Mārupes ielā pie Āgenskalna tirgus vēl joprojām darbojas pasta nodaļa?
Agrāk pasta nodaļa vispār bija tepat uz Kalnciema ielas, bet to aizvēra. Pēc tam bija jāiet aiz Botāniskā dārza, bet tagad vēl tālāk liek iet!
Četrpadsmit minūšu vietā man līdz pastam jāiet gandrīz stunda. Bez maz jāņem taksis, lai tur tiktu, kad tepat blakus arī ir pasta nodaļa! Kam tas der vispār? Kāpēc tāda neloģiska situācija, kad to plānots labot?" neizpratnē ir Artūrs.
Situāciju Jauns.lv komentēja VAS "Latvijas Pasts" Komunikācijas un filatēlijas daļas vadītājs Matīss Rutks:
"Pateicos par aktualizēto tematu. Kapseļu ielas iedzīvotājiem sūtījumu saņemšana ir saistīta ar attiecīgajai adresei piesaistīto pasta indeksa teritoriju. Pasta indeksu LV-1083 apkalpo klientu centrs "Damme", kas ir atvērts darba dienu vakaros un brīvdienās.
Mūsu komanda izskatīs iespēju Kapseļu ielas adreses piesaistīt klātienes klientu apkalpošanas vietai Āgenskalnā, Mārupes ielā, jo saprotam, ka daļai apkaimes iedzīvotāju ģeogrāfiski tā ir sasniedzamāka pakalpojumu saskarsmes vieta.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vienlaikus atgādinu, ka Pasts pārvalda plašāko pakomātu tīklu Latvijā, tāpēc aicinām klientus bez maksas pārvirzīt sūtījumu sev ērtākajā pakomātā. Daudzos gadījumos tas ir ātrākais veids sūtījumu saņemšanai.