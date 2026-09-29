VIDEO: Lietuvā aiztur Latvijā meklētu vīrieti, kuru tur aizdomās par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos
Turpinot izmeklēšanu iepriekš izdalītā kriminālprocesā saistībā ar organizētas noziedzīgas grupas darbību Latvijā, Valsts policija nākusi uz pēdām meklēšanā esošam vīrietim, kurš tiek turēts aizdomās par personas noslepkavošanu sevišķi pastiprinošos apstākļos.
Neskatoties uz to, ka 1976. gadā dzimušais vīrietis izmantoja dažādas konspirācijas metodes, lai slēptu savu atrašanās vietu, Valsts policijai, izmantojot starptautiskās sadarbības mehānismus, izdevās izskaitļot vīrieša atrašanās vietu un šī gada 18. septembrī Lietuvas kriminālpolicijas amatpersonas, iesaistot arī Lietuvas policijas pretterorisma vienību ARAS vīrieti aizturēja Lietuvā, Šauļos. Šobrīd viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums un viņš drīzumā tiks izdots Latvijas Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas, īstenojot starptautiskās sadarbības mehānismus, kā arī realizējot izmeklēšanas darbības un operatīvās darbības pasākumu kopumu, nāca uz pēdām organizētās noziedzīgās grupas dalībniekam, kurš bija izsludināts meklēšanā saistībā ar kāda vīrieša slepkavību pagājušā gada augustā. Jāatzīmē ka aizdomās turētais vīrietis apzinājās, ka ir policijas meklēšanā un īstenoja dažādas konspirācijas metodes, lai slēptu savu atrašanās vietu.
Valsts policijas īstenotajā izmeklēšanā tika saņemts Eiropas apcietināšanas orderis pret konkrēto personu un pateicoties sadarbībai starp Latvijas Valsts policiju, Eurojust, Lietuvas policijas Šauļu un Klaipēdas kriminālpolicijas amatpersonām un Lietuvas policijas pretterorisma operatīvo vienību ARAS, noskaidrota precīza 1976. gadā dzimušā vīrieša atrašanās vieta un šī gada 18. septembrī viņš tika aizturēts Lietuvā, Šauļos. Tajā pašā dienā vīrieša faktiskajā dzīves vietā arī īstenota sankcionēta kratīšana, kā laikā izņemtas vairākas tehniskas ierīces ar iespējamu pierādījumu nozīmi kriminālprocesā.
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Lietuvas Republikas tiesā aizturētajam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums un jau tuvākajā laikā viņu izdots Latvijas Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Valsts policijas izmeklētajā kriminālprocesā vīrietis tiek turēts aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem atbilstoši Krimināllikuma 224. panta otrajai daļai par piedalīšanos bandas izdarītajos noziegumos un atbilstoši Krimināllikuma 118. panta piektajam punktam par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, ja to izdarījusi organizēta grupa.
Vīrietis aizturēts saistībā ar jau pabeigtu izmeklēšanu kriminālprocesā par organizētas noziedzīgās grupas darbību, kas Latvijā nodarbojusies ar bandītismu un veikusi vairākus sevišķi smagus noziedzīgus nodarījumus, kā arī, no kuru darbības cietušas vismaz trīs personas un viena noslepkavota.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.