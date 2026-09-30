Vai Latvijā ir iespējams vienlaikus saņemt pensiju un sociālo pabalstu?
Pensionāri Latvijā var vienlaikus saņemt pensiju un noteiktus sociālos pabalstus. Tomēr tiesības uz palīdzību ir atkarīgas no mājsaimniecības kopējiem ienākumiem un materiālā stāvokļa. Skaidrojam, uz kādiem pabalstiem var pretendēt 2026. gadā.
Kādus pabalstus var saņemt vienlaikus ar pensiju
Galveno sociālo palīdzību Latvijā piešķir pašvaldības. Tā ietver garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu un mājokļa pabalstu. Tie paredzēti mājsaimniecībām, kurām nepietiek līdzekļu ikdienas vajadzību nodrošināšanai vai ar mājokli saistīto izdevumu segšanai.
Pensija tiek ņemta vērā kā ienākums. Tāpēc sociālais dienests vērtē ne tikai tās apmēru, bet arī citu mājsaimniecības locekļu ienākumus, izdevumus par mājokli un citus apstākļus. Pabalstu piešķir, ja pēc izvērtēšanas tiek konstatēts, ka mājsaimniecība atbilst noteiktajiem nosacījumiem.
Kad pienākas GMI pabalsts
2026. gadā garantētā minimālā ienākuma slieksnis ir 187 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 131 eiro katrai nākamajai personai. Ja mājsaimniecības kopējie vērā ņemamie ienākumi ir zemāki par šo sliekšņu summu, sociālais dienests var piešķirt GMI pabalstu. Tā apmēru aprēķina kā starpību starp GMI sliekšņu summu un mājsaimniecības ienākumiem.
Piemēram, ja pensionārs dzīvo viens un saņem 170 eiro lielu pensiju, starpība starp 187 eiro GMI slieksni un viņa ienākumiem ir 17 eiro. Tas ir tikai aprēķina piemērs – galīgais lēmums ir atkarīgs no personas materiālās situācijas un iesniegto dokumentu izvērtēšanas.
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Kā saņemt palīdzību mājokļa izdevumu segšanai
Mājokļa pabalstu var piešķirt arī tad, ja persona nesaņem GMI pabalstu. Aprēķinot pabalstu, tiek ņemti vērā dokumentāri apliecināti mājokļa izdevumi – piemēram, īres maksa, apkure, elektrība, ūdens un atkritumu izvešana –, kā arī visas mājsaimniecības ienākumi. Vientuļam pensionāram aprēķinā piemēro īpašu koeficientu 2,1. Tāpēc tiesības uz mājokļa pabalstu ir atkarīgas ne tikai no pensijas apmēra, bet arī no mājokļa izdevumiem un citiem ienākumiem.
Vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu var saņemt kopā ar pensiju?
Svarīgi nejaukt pašvaldības sniegto sociālo palīdzību ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. To cita starpā piešķir pensijas vecumu sasniegušai personai, kura nestrādā un kurai nav tiesību uz valsts pensiju. Tāpēc Latvijas pensiju un šo valsts pabalstu vienlaikus parasti saņemt nevar.
Ja persona saņem pensiju no citas valsts, pabalsta apmēru var samazināt par saņemtās ārvalsts pensijas summu vai pabalstu nepiešķirt, ja ārvalsts pensija ir vienāda ar pabalsta apmēru vai to pārsniedz.
Kur pensionāram vērsties?
Lai noskaidrotu, vai pienākas sociālā palīdzība, jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā. Izvērtēšanai parasti jāiesniedz iesniegums, informācija par ienākumiem un mājsaimniecības locekļu bankas kontu izraksti.
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Lai saņemtu mājokļa pabalstu, būs nepieciešami arī rēķini un dokumenti, kas apliecina ar mājokli saistītos izdevumus un tiesības to lietot. Galvenos sociālās palīdzības pabalstus parasti piešķir uz trim mēnešiem, bet mājsaimniecībām, kurās nav darbspējīga vecuma personu, – uz sešiem mēnešiem.