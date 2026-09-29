Rīgā atklās līdz šim vērienīgāko grieķu laikmetīgās mākslas izstādi Baltijā
Kuratores Marinas Fokides veidotajā izstādē "Vienmēr saule" būs skatāmi divdesmit septiņu grieķu mākslinieku darbi, kuru mākslinieciskās prakses ietekmējusi ģeogrāfijas, gaismas, klimata un kultūras mantojuma mijiedarbe.
Tā ir pirmā tik vērienīgā grieķu laikmetīgās mākslas reprezentācija Baltijas reģionā. Iedvesmojoties no grupas The Stranglers dziesmas, izstāde pievēršas saules tēlam nevis kā motīvam, bet kā domāšanas, uztveres un pieredzes medijam. Tā pēta, kā Vidusjūras reģiona intensīvā gaisma, karstums un atvērtība dzīvei ietekmējuši estētisko valodu un izkopuši izdzīvošanas stratēģiju, kopības sajūtu un spēju adaptēties.
Kuratore Marina Fokide uzsver: “Saule. Nevis idilliskā Vidusjūras saule no tūrisma brošūrām un arī ne gaismas vīzija, kuru esam saņēmuši mantojumā no modernisma glezniecības, bet saule kā metafora un vienlaikus kā ikdienas realitāte: spēks, kas nosaka dienas ritmu, ietekmē publiskās telpas veidolu un dzīvesveidu – kā cilvēki satiekas, atpūšas, strādā un dzīvo savās pilsētās. Kā ir dzīvot intensīvā gaismā? Kā laikapstākļi var ietekmēt mākslas radīšanu tikpat lielā mērā kā vēsture, politika vai valoda?”
Rīgai, ziemeļu pilsētai, kas teju vienmēr izslāpusi pēc saules gaismas, šī izstāde piedāvā sastapšanos ar dienvidu pasaules izjūtu: nevis eksotisku, bet sazemētu, īstu un eksistenciālu. Tā ir vīzija par saules iedvesmotu dialogu starp Ziemeļiem un Dienvidiem, Baltiju un Vidusjūras reģionu – tā ir saruna, nevis sadursme. Tā rosina gaismu uztvert ne tikai kā simbolu, bet arī kā zināšanu nesēju. Sengrieķu izpratnē gaisma spēj atklāt patiesību, taču Dienvidu saule, atšķirībā no vēsās Ziemeļu apgaismības gaismas, ir pretrunīga. Tā apbur, izgaismo un apžilbina. Tā mūs aicina sajust, pieredzēt un ieklausīties, nevis distancēti vērot.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
2. oktobrī plkst. 16.00 Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā notiks publiska saruna “Atēnas fokusā: toreiz un tagad. Mākslinieka un kolekcionāra loma krīzes laikā”, kurā piedalīsies izstādes kuratore Marina Fokide, mākslas kolekcionāre Irēne Panagopula, mākslinieki Bils Balasks un Kostis Velonis; sarunu vadīs mākslas un kultūras portāla Arterritory.com galvenā redaktore Una Meistere.
Marina Fokide (Marina Fokidis) ir Atēnās dzīvojoša kuratore, rakstniece, lektore un institūciju veidotāja. Saloniku biennāles līdzkuratore 2011. gadā, Grieķijas paviljona komisāre un kuratore 51. Starptautiskajā Venēcijas mākslas biennālē 2005. gadā, kā arī pirmās Tirānas biennāles līdzkuratore 2001. gadā.
2010. gadā, neraugoties uz ekonomisko krīzi Grieķijā, Fokide nodibināja neatkarīgo mākslas telpu Kunsthalle Athena, vēloties akcentēt mākslas institūcijas sociālo lomu un paplašinot to no izstāžu rīkošanas līdz kultūras kopradīšanai. 2012. gadā viņa nodibināja reizi divos gados iznākošu mākslas un kultūras žurnālu South as a State of Mind, kura uzmanības fokusā bija negaidītas sarunas – starp kaimiņiem, pilsētām, reģioniem un praksēm. 2014. gadā Marina Fokide pēc mākslinieciskā direktora Ādama Šimčika (Adam Szymczyk) uzaicinājuma pievienojās documenta 14 kodolam. 2023. gadā viņa tika apstiprināta kā mākslas meses ARCO Madrid centrālās tematiskās sekcijas kuratore, izstrādājot un realizējot izstādi The Mediterranean: A Round Sea. 2024. gadā Fokide bija mākslas meses SPARK Art Fair Vienna līdzkuratore.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Izstādē "Vienmēr saule" piedalās mākslinieki: Andreas Angelidakis, Bill Balaskas, Panos Charalambous, Dimitra Charamandas, Christina Dimitriadis, Anastasia Douka, Apostolos Georgiou, Marina Gioti, Maria Hassabi, Menelaos Karamaghiolis, Panos Koutrouboussis, Aliki Paliou, Malvina Panagiotidi, Nefeli Papadimouli, Eftihis Patsourakis, Angelo Plessas, Theo Prodromidis, Panos Profitis, Georgia Sagri, Serapis Maritime, Socratis Socratous, Stefania Strouza, Iris Touliatou, Panos Tsagaris, Jannis Varelas, Kostis Velonis un Paky Vlassopoulou.
Izstādē apskatāmi darbi no Dakis Joannou Collection, Irene Y. Panagopoulos Collection, Onassis Collection, kā arī deponējumi no a.antonopoulou.art, CITRONNE Gallery, Eleni Koroneou Gallery, Gypsum Gallery, Kalfayan Galleries, Sylvia Kouvali, The Breeder, T H E P I L L ® un mākslinieku personiskajām kolekcijām.
Grieķijas laikmetīgās mākslas izstāde "Vienmēr saule" Rīgas Laikmetīgās mākslas telpas Lielajā zālē būs skatāma no 2026. gada 2. oktobra līdz 2027. gada 10. janvārim.