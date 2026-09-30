Latvijas pilsēta nolēmusi piesaistīt tūristus, izmantojot simtgadīgas būves vēsturi
Rūjienā noslēgusies LEADER projekta īstenošana, kura ietvaros uzlabota tūrisma infrastruktūra – labiekārtota pastaigu taka Rūjmala, uzlabota piekļuve Rūjas upei un gājēju tiltam Laipas, kā arī izveidota jauna atpūtas vieta, kur iepazīt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
Pastaigu takas Rūjmala izveide turpina šīs vietas vairāk nekā gadsimtu seno vēsturi. Tieši 2026. gadā aprit 100 gadi kopš Laipas izveides pāri Rūjas upei. Jau tolaik tās veicināja aktīvāku šīs teritorijas izmantošanu, jo nodrošināja piekļuvi Svētā Bērtuļa baznīcai Rūjienā.
Sākotnēji laipas rudenī tika noņemtas, bet pavasarī pēc paliem uzstādītas no jauna. Gadu gaitā to izskats mainījās. Tikai 1964. gadā, būvējot Rūjienas vidusskolas ēku, laipu vietā tika uzcelts iekaramais tilts, ko Rūjienas iedzīvotāji izmanto joprojām. Savukārt vēsturiskais nosaukums Laipas ir saglabājies līdz mūsdienām. 2023. gadā pašvaldība tiltu atjaunoja.
Lai gan vēsturiskā tilta atjaunošana netika veikta šī LEADER projekta ietvaros, projekta īstenošanas laikā būtiski labiekārtota piekļuve tiltam un tā apkārtne. Tādējādi šī vieta savu stāstu varēs turpināt arī nākamajā gadsimtā – jau kā teritorija pastaigām, aktīvai atpūtai un dabas iepazīšanai.
Pastaigu taka Rūjmala izveidota, funkcionāli sadalot teritoriju četrās zonās. Piebraucamā ceļa posms pie baznīcas ir vienīgā vieta, kas paredzēta automašīnu kustībai un novietošanai. Tālāk ceļš paredzēts gājējiem un velosipēdistiem, nodrošinot piekļuvi atpūtas un izziņas laukumam, tiltam, upei un Rūjienas vidusskolai.
Jaunais laukums paredzēts dabas un kultūrvēsturisko vērtību iepazīšanai, vienlaikus piedāvājot arī aktīvās atpūtas iespējas. Tajā uzstādīta koka kāpelēšanas konstrukcija Putnu māja, šūpoles Ligzda, informatīvais stends, seši izziņas stendi par dabu un STEM jeb zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku, kā arī kukaiņu māja un putnu barotava, kas palīdzēs iepazīt apkārtējo vidi.
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Teritorijā izvietoti arī vairāki soliņi ar atzveltnēm, velosipēdu novietnes un citi labiekārtojuma elementi. Ņemot vērā upes tuvumu un vēlmi saglabāt harmoniju ar dabu, visi labiekārtojuma elementi iespēju robežās izgatavoti no dabīgiem materiāliem, izmantojot dabiskus toņus un formas.
Projekta ietvaros tika pārbūvēts Laipu ielas segums posmā no Rūjienas Svētā Bērtuļa baznīcas teritorijas līdz tiltam Laipas, kā arī daļa gājēju celiņa, kas savieno ielu ar Rūjienas vidusskolas teritoriju. Pie jaunā izziņas laukuma ierīkots arī apgaismojums. Projekta kopējās izmaksas sasniedza 175 004,94 eiro ar PVN.