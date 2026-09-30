Sācies 15. Saeimas vēlēšanu maratons, kurā visiem Latvijas pilsoņiem jāmeklē atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem.
Politika
Šodien 05:22
Saeimas vēlēšanas: politiķu atbildes uz tiešiem un asiem jautājumiem. VIDEO
Vēlēšanas gaidot, Jauns.lv saviem lasītājiem un skatītājiem piedāvā politisko debašu raidījumu ciklu "Tiešs jautājums". Tā ietvaros politisko spēku kandidāti spriež par jautājumiem, kuri mūsu valstij šobrīd ir būtiski, un, kurus pēc 3. oktobra risinās jauna Saeima un valdība.
“Tiešs jautājums” - tās ir politiskās debates starp to partiju pārstāvjiem, kuri pretendē uz iekļūšanu nākamajā Saeimā. Diskusiju formāts ir vienkāršs, taču ar niansi: viena Latvijas nākotnei svarīga tēma un divi mūsu izvēlēti partiju pārstāvji. Aizkadrā – viens neatkarīgs eksperts no malas, kurš spēj kompetenti izvērtēt abu politiķu teikto. Sarunas vada žurnālists Sandris Metuzāls.