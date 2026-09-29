“Snapchat” un “WhatsApp” uzrunājis nepilngadīgas meitenes - iepriekš sodītu vīrieti tur aizdomās par 20 seksuāla rakstura noziegumiem
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par 20 seksuāla rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 14 nepilngadīgām personām, laika posmā no 2024. gada augusta līdz 2026. gada februārim. Par aizdomās turēto atzīts iepriekš sodīts vīrietis, kurš saziņas lietotnēs uzrunājis sev nepazīstamas meitenes, pavedis viņas netiklībā, aicinājis izgatavot pornogrāfiska rakstura materiālus un iesaistīties seksuāla rakstura darbībās.
2025. gada 6. oktobrī tika uzsākts kriminālprocess, pamatojoties uz sievietes iesniegumu par to, ka sarakstes laikā lietotnē “Snapchat” pilngadīga persona rakstīja ziņas viņas deviņus gadus vecajai meitai par seksuāla rakstura tēmām un pieprasīja meitenei atsūtīt savu dzimumorgānu fotogrāfiju.
Izmeklēšanas gaitā Valsts policija noskaidroja, ka noziegumu izdarījis 1984. gadā dzimis vīrietis un 2026. gada 26. februārī viņu aizturēja. Jāpiemin, ka viņš jau iepriekš sodīts par bērnu pornogrāfijas apriti. Pārbaudot pie aizturētā izņemto datu nesēju saturu, tika konstatēts, ka no viņa prettiesiskajām darbībām ir cietušas arī citas nepilngadīgas personas. 27. februārī aizdomās turētajam tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Noskaidrots, ka vīrietis lietotnēs “Snapchat” un “WhatsApp” iniciēja saraksti ar nepilngadīgām meitenēm, sarakstījās ar viņām par seksuāla rakstura tēmām, lūdza nofotografēt un nofilmēt savu atkailināto ķermeni un atsūtīt uzņemtos materiālus viņam, kā arī vienā gadījumā viņš sarakstes laikā pamudināja meiteni tikties seksuālo darbību veikšanai. Kopumā kriminālprocesā iegūtas ziņas par 14 nepilngadīgām cietušajām personām, kurām noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija no astoņiem līdz 16 gadiem.
Papildus tam konstatēts, ka aizdomās turētais viņam piederošajos datu nesējos bija glabājis 32 failus, kas satur bērnu pornogrāfiju.
Šā gada 25. septembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 3. nodaļas amatpersonas kriminālprocesu nodeva Rīgas Ziemeļu prokuratūrai, rosinot 1984. gadā dzimušo vīrieti saukt pie kriminālatbildības par 20 noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp par diviem sevišķi smagiem, 15 smagiem un trīs mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar:
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Krimināllikuma 166. panta ceturto daļu – par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā;
Krimināllikuma 166. panta trešo daļu – par nepilngadīgās personas iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā;
Krimināllikuma 162. panta otro daļu – par mazgadīgās personas pavešanu netiklībā;
Krimināllikuma 162. panta pirmo daļu – par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pavešanu netiklībā;
Krimināllikuma 162.1 panta pirmo daļu – par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās;
Krimināllikuma 166. panta otro daļu – par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kas satur bērnu pornogrāfiju.
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Par smagāko no minētiem noziegumiem personai, ja tā tiks atzīta par vainīgu, var tikt piemērots brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija aicina pieaugušos pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus internetā un aicināt būt piesardzīgiem saziņā ar nepazīstamiem cilvēkiem. Svarīgi arī iedrošināt bērnu vērsties pie vecākiem vai citas uzticības personas, ja nepieciešama palīdzība vai atbalsts. Noderīgu informāciju, par to, kā runāt ar bērnu, lai pasargātu no pavedināšanas internetā, un kā rīkoties, ja bērns jau ir cietis, var atrast Latvijas Drošāka interneta centra mājaslapā. Tāpat arī Valsts policijas vietnē www.manadrosiba.lv pieejami materiāli par šo un citām aktuālām tēmām