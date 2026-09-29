Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1942. gadā dzimušo Albertu Krūmu.
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Šodien 14:38
No radinieku mājām aizbrauca un neatgriezās - policija meklē Albertu Krūmu
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1942. gadā dzimušo Albertu Krūmu, kurš 2026. gada 17. septembrī aizbrauca no radinieku mājas Krāslavas novada, Kastuļinas pagasta, Vortņikos, un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 170 cm, vidējas miesas būves, sirmi mati. Bija ģērbies pelēkās sporta biksēs, zeltainā jakā, zilā vestē, brūnās čībās.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 65403310 vai 112!
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1942. gadā dzimušo Albertu Krūmu.