Trešdien starp mākoņiem uzspīdēs saule – vietām gaidāmi +20 grādi.
Sabiedrība
Šodien 14:33
Septembra pēdējā diena priecēs ar patīkamu laiku
Naktī uz trešdienu vietām Latvijā īslaicīgi līs un dažviet veidosies migla, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs pārsvarā apmākušās, gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8..+13 grādiem.
Dienas gaitā daudzviet valstī starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām iespējams neliels un īslaicīgs lietus. Saglabājoties lēnam vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz +15..+20 grādiem.
Rīgā septembra pēdējā dienā būs daudz mākoņu, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra +13 grādi naktī un līdz +18 grādiem pēcpusdienā.