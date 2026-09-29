Pēc vairākiem noziegumiem Latvijā rosina apturēt vīzu izsniegšanu Uzbekistānas pilsoņiem
Iekšlietu ministrija rosina uz noteiktu laiku apturēt vīzu izsniegšanu Uzbekistānas pilsoņiem, reaģējot uz vairākiem gadījumiem, kad Uzbekistānas pilsoņi īsu laiku pēc ierašanās Latvijā pastrādājuši noziedzīgus nodarījumus, tostarp pret mazgadīgajiem.
Iekšlietu ministrija, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 8. panta otro daļu, rosināja jautājumu par terminētu ierobežojumu skatīt šodienas Ministru kabineta sēdē. Spēkā esošais regulējums paredz, ka Ministru kabinets, izvērtējot ietekmi uz iekšējo drošību un sabiedrisko kārtību, var uz noteiktu laiku ierobežot konkrētas trešās valsts valstspiederīgo vīzu pieteikumu pieņemšanu un ieceļošanu Latvijā.
“Situācijā, kad īsā laika periodā pēc ierašanās Latvijā vairāki Uzbekistānas pilsoņi ir pastrādājuši noziedzīgus nodarījumus, tostarp pret mazgadīgajiem, mums ir pienākums rīkoties. Tādēļ rosinām uz noteiktu laiku apturēt vīzu izsniegšanu Uzbekistānas pilsoņiem un šo laiku izmantot sadarbībai ar Uzbekistānas pusi, lai novērstu iespēju, ka Latvijā ierodas personas, kuras var radīt riskus sabiedriskajai kārtībai un drošībai,” norāda iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.
Iecerēts, ka ierobežojuma darbības laikā Latvijas atbildīgās institūcijas sadarbotos ar Uzbekistānas pusi, lai pilnveidotu personu pārbaudes un mazinātu risku, ka Latvijā ieceļo personas, kuras var apdraudēt sabiedrisko kārtību vai drošību.
Koalīcijas partneri šodien nebija gatavi jautājumu iekļaut Ministru kabineta darba kārtībā. Iekšlietu ministrija sagaida, ka priekšlikums par terminētu vīzu izsniegšanas ierobežojumu tiks izskatīts nākamajā Ministru kabineta sēdē.