Pie Ventspils cīnās ar plašo naftas piesārņojumu - aicina palīgā brīvprātīgos
Baltijas jūras piekrastē pie Ventspils turpinās cīņa ar apjomīgu naftas produktu piesārņojumu. Tas izskalots aptuveni 30 kilometru garā piekrastes posmā no Užavas līdz Liepenei. Piesārņojuma likvidēšanai tagad tiek meklēti arī brīvprātīgie.
Piesārņojums piekrastē tika konstatēts aizvadītajā nedēļas nogalē, bet pirmdien sākta tā savākšana. Darbs lielākoties jāveic ar rokām – naftas produkti tiek vākti ar lāpstām un likti maisos. Ventspils Komunālās pārvaldes direktora vietnieks Edgars Puriņš 360TV Ziņām norāda, ka tik lielu krastā izskalotā piesārņojuma daudzumu neatceras piedzīvojis.
Valsts vides dienests (VVD) pieļauj, ka krastā izskalotā viela varētu būt smagais naftas produkts jeb mazuts. Paņemti paraugi, kuru analīzēm vajadzētu palīdzēt noskaidrot gan vielas izcelsmi, gan aptuveno vecumu. Pagaidām nav zināms, no kurienes piesārņojums radies. VVD pārbaudījis datus par kuģu kustību iepriekšējās 60 stundās, taču tankkuģi šajā laikā gar piekrasti neesot braukuši.
Tāpēc tiek vērtēta arī versija, ka piesārņojums jūrā nonācis jau agrāk un tikai tagad vēja un straumju ietekmē izskalots krastā. Situāciju jūrā pārbaudījis arī Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku patruļkuģis, bet teritorija apsekota ar dronu. Iegūtā informācija pašlaik tiek izvērtēta.
Lai operatīvāk likvidētu piesārņojumu, tiek lūgta arī brīvprātīgo palīdzība. Organizatori norāda, ka nav jāapņemas strādāt visu piesārņojuma likvidēšanas laiku – iespējams palīdzēt arī tikai vienu dienu. Pirms došanās uz piekrasti brīvprātīgajiem obligāti jāpiesakās, aizpildot anketu. Pēc tam tiks sniegta informācija par darba vietu, laiku un drošības prasībām.
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Pārējos iedzīvotājus piesārņoto piekrasti aicina pagaidām neapmeklēt. Saskare ar naftas produktiem var būt bīstama veselībai, kā arī sabojāt apģērbu un apavus. Ja VVD izdosies noskaidrot piesārņojuma avotu un vainīgo, tam var nākties ne tikai maksāt sodu, bet arī segt piesārņojuma likvidēšanas radītos izdevumus.