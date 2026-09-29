Vēlēšanas uzņem apgriezienus: savu balsi jau atdevuši vairāk nekā 43 000 cilvēku
Līdz otrdienai, 29. septembrim, 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi jau nodevis 43 571 vēlētājs jeb 2,8% no visiem balsstiesīgajiem, vēsta Centrālā vēlēšanu komisija.
Tuvojoties vēlēšanām, pilsoņu aktivitāte turpina pieaugt. Pirmajā balsošanas dienā savu izvēli bija izdarījuši nepilni 26 000 cilvēku jeb 1,67% balsstiesīgo, bet līdz 29. septembrim balsotāju skaits sasniedzis jau vairāk nekā 43 000.
Centrālā vēlēšanu komisija informē, ka arī otrdien vēlēšanu sistēmas darbojušās stabili un bez traucējumiem. No vēlēšanu iecirkņiem saņemtie jautājumi galvenokārt bijuši saistīti ar sistēmas lietošanu, nevis tehniskām problēmām.
Arī kiberdrošības jomā ar vēlēšanu norisi saistīti incidenti līdz šim nav konstatēti. CERT.LV otrdien norādīja, ka kopējais apdraudējuma līmenis Latvijas kibertelpā gan saglabājas augsts, taču situācija ir stabila. Līdz vēlēšanām Latvijas kibertelpa sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām tiek uzraudzīta pastiprinātā režīmā.