"Visa gulta bija asinīs..." Olgu Kambalu piekāvis vīrs Kaspars
Šovā "Slavenības. Bez filtra" jau ilgāku laiku atspoguļoti strīdi tā dalībnieku Olgas un Kaspara Kambalas ģimenē. Nu Olga stāsta, ka vīrs viņu esot arī fiziski ietekmējis.
Kādu dienu, kad bērnu nav bijis mājās, abi sastrīdējušies un Olga aizgājusi gulēt uz citu istabu, notikušo žurnālam "Privātā Dzīve" atstāstījusi viņa: "Gulēju gultā, kad pēkšņi viņš ieskrēja istabā un iesita man pa seju. Iesita tik spēcīgi, ka sāka plūst asinis no mutes un deguna, visa gulta bija asinīs. Man bija uzsista acs. Es pat paģību..." Olga lūgusi, lai Kaspars izsauc netaliekamo palīdzību vai ved uz slimnīcu, bet tā vietā atbraucis vīra draugs, kas Kasparu aizvedis uz "tā saucamo nometni Koknesē, lai gatavotos cīņai ar Kristapu Zuti". Uz slimnīcu Olga devusies nākamajā dienā.
"Es šo stāstu, lai citas meitenes, kuras ir līdzīgās attiecībās, nepieļautu manas kļūdas," žurnālam saka Olga, kas ar Kasparu apprecējās 2021. gada aprīlī. Beidzamajos gados viņu attiecības atrādītas visai Latvijai šovā "Slavenības. Bez filtra", kur labi redzami Olgas un Kaspara strīdi, meģīnājumi salabt un atkal kārtējās nesaskaņas pēc tam. Taču par fizisku vardarbību ģimenē šovā runāts netika.
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Tagad Olga vērsusies tiesā un esot lūgusi pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Un Kasparam nu esot liegums tuvoties Olgai un viņas meitām.
Par šķiršanos Olga šovā runājusi ne reizi vien, sakot: "Es laikam negribu vairs būt kopā ar Kasparu. Man apnika šie nebeidzamie karuseļi." Olga uzsver, ka pirms attiecībām ar Kasparu bijusi ļoti spēcīga un neatkarīga sieviete. Vissāpīgākā atziņa Olgai bijusi pārliecība, ka vīrs viņu nemīl. "Tas ir fakts. Viņš nekad mani nav mīlējis," viņa saka, piebilstot, ka agrāk par to ļoti pārdzīvojusi, taču tagad šo domu pieņēmusi: "Es esmu pieņēmusi to. Viņš necīnās par mani." Olga secina, ka Kaspara dzīvē viņa bija tikai "ērts variants" un tas esot "pierādījies praksē par simts procentiem". Tāpat arī Kaspars ir teicis, ka gatavs visam pielikt punktu.