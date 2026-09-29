“Mana balss tāpat neko nemainīs.” Noskaidroti galvenie iemesli, kāpēc cilvēki neiet vēlēt
Sabiedriskās domas aptaujās noskaidrots, ka vairāk nekā 10% balsstiesīgo vēlēšanās nepiedalīsies. Jaunā pētījumā izpētīti biežākie iemesli, kādēļ cilvēki parasti nepiedalās Saeimas vēlēšanās.
“Tele2” sadarbībā ar “SKDS” veiktajā aptaujā noskaidrots, ka visbiežāk iedzīvotāji nepiedalīšanos vēlēšanās skaidro ar neticību tam, ka balsojums kaut ko mainīs (68%), neuzticēšanos politiķiem un politiskajām partijām (51%), uzskatu, ka politiķi neieklausās sabiedrībā un nerēķinās ar cilvēkiem (42%), kā arī, ka politika viņus nemaz neinteresē (28%) un viņi jūtas atsvešināti un zaudējuši ticību valstij (27%).
Kopumā dati atklāj, ka 51% Latvijas pilsoņu pazīst vismaz vienu cilvēku, kurš parasti nepiedalās Saeimas vēlēšanās. Dati norāda arī uz paaudžu atšķirībām. Prot, jaunieši daudz biežāk (59%) nekā citas sabiedrības grupas atzīst, ka viņu paziņas nedodas vēlēt, jo politika viņus vienkārši neinteresē. Salīdzinājumam, piemēram, vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem šādu atbildi snieguši tikai 16%.
Neticību politiskajam procesam nevar attiecināt tikai uz cilvēkiem ar zemiem ienākumiem vai Latvijas lauku reģionu iedzīvotājiem. Neticība tam, ka balsojums kaut ko maina, un neuzticēšanās politiķiem ir ļoti augsta arī starp Latvijas pilsoņiem, kuriem ir augsts ienākumu līmenis.
“Dalība vēlēšanās nav tikai stāsts par vienas vai otras partijas izvēli. Tas ir arī par to, vai mums patīk un ir pieņemams pašreizējais mūsu Latvijas demokrātijas un līdz ar to valsts pārvaldības modelis. Cilvēki ne tikai izvēlas, kuri politiskie grupējumi mūsu turpmākos četrus gadus pārvaldīs, bet arī netieši apliecina, ka viņi vēlas dzīvot demokrātiskā sistēmā. Alternatīva būtu autoritāra vara, kad vispār nekādu vēlēšanu nebūtu. Attiecīgi tie cilvēki, kas iet un piedalās un balso kaut vai ar tukšu aploksni situācijā, kad nespēj izvēlēties labāko no sarakstiem, šādā veidā pauž savu attieksmi pret sistēmu. Viņi šādā veidā saka, ka demokrātija, kad pastāv vēlēšanas, tomēr ir pieņemamāka nekā autoritārisms. Tāpēc, ja kādam tiešām ir nepārvaramas grūtības izvēlēties labāko no partijām, bet nav pieņemama diktatūra un autoritārisms, tad ejiet un nobalsojiet kaut vai ar tukšu aploksni,” saka SKDS direktors Arnis Kaktiņš.