“Tas bija Krievijas specdienestu pasūtījums.” Igaunija nāk klajā ar detaļām par dedzināšanu Tallinā, kurā aizdomās tur Latvijas pilsoņus
Augustā notikusī dedzināšana Igaunijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma “Milrem Robotics” izmantotajā ēkā Tallinā nebija nejaušs ugunsgrēks. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals otrdien paziņojis, ka aiz tā stāvējuši Krievijas specdienesti un Latvijas pilsoņi.
Īpašu uzmanību šī lieta piesaista tādēļ, ka par uzbrukuma īstenošanu aizdomās turēti trīs Latvijas pilsoņi.
“Varam ar pilnīgu pārliecību teikt, ka “Milrem” dedzināšana, kas notika Igaunijā naktī uz 15. augustu, bija sabotāžas akts, ko pasūtīja Krievijas Federācijas specdienesti,” paziņojis Mihals. Pie šāda secinājuma Igaunijas Drošības policija nonākusi pēc savāktās informācijas izvērtēšanas. Premjers notikušo raksturo kā daļu no plašākas Krievijas kampaņas Eiropā, kuras mērķis, pēc Igaunijas amatpersonu vērtējuma, ir iebiedēt valstis un mazināt to atbalstu Ukrainai.
Ugunsgrēks izcēlās naktī uz 15. augustu Tallinas Lasnamē rajonā esošajā ēkā, kuru izmanto “Milrem Robotics”. Uzņēmums ražo robotizētus un autonomus militāros transportlīdzekļus, tostarp bezpilota kāpurķēžu platformas “THeMIS”, kas piegādātas arī Ukrainai. Interesanti, ka jau 2022. gadā Krievijā tika izsludināta atlīdzība par Ukrainā izmantota “THeMIS” transportlīdzekļa iegūšanu.
Divi Latvijas pilsoņi aizdomās par dedzināšanu Latvijā tika aizturēti 17. augustā, bet trešais – dienu vēlāk. Pie viņiem tika atrasti datu nesēji un priekšmeti, kas, iespējams, izmantoti ēkas aizdedzināšanai. Septembra vidū Latvija visus trīs vīriešus nodeva Igaunijai, kur viņiem piemērots apcietinājums. Izmeklēšana par precīziem notikušā apstākļiem turpinās.
Igaunija pēc jaunajiem secinājumiem uz Ārlietu ministriju izsaukusi Krievijas vēstniecības pilnvaroto lietvedi. Savukārt Igaunijas Drošības policija brīdina, ka Krievijas specdienesti Eiropā turpina mēģināt vervēt cilvēkus sabotāžas veikšanai. Īpaši apdraudēti esot aizsardzības uzņēmumi un organizācijas, kas iesaistītas Ukrainas atbalstīšanā.