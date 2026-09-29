Līdz vēlēšanām dažas dienas: CERT.LV atklāj, cik augsts ir apdraudējuma līmenis šobrīd
Tuvojoties 15. Saeimas vēlēšanām, Latvijas kibertelpā apdraudējuma līmenis joprojām tiek vērtēts kā augsts, tomēr situācija ir stabila. Līdz šim nav konstatēti kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi, kas būtu saistīti ar vēlēšanu norisi, otrdien informēja CERT.LV.
Arī 29. septembrī, kad vēlētāji turpina izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā pirms sestdien gaidāmajām vēlēšanām, būtiskas izmaiņas kibertelpā nav novērotas. CERT.LV norāda, ka pašreizējie kiberapdraudējumi nav radījuši ietekmi uz vēlēšanu procesu.
Tomēr līdz vēlēšanām speciālisti modrību nesamazinās. CERT.LV sadarbībā ar citām vēlēšanu procesā iesaistītajām institūcijām visu nedēļu Latvijas kibertelpu uzraudzīs pastiprinātā režīmā un nepieciešamības gadījumā ir gatava reaģēt uz incidentiem.
Pastiprināta uzmanība kiberdrošībai pirms vēlēšanām tiek pievērsta, lai savlaicīgi pamanītu iespējamos mēģinājumus traucēt vēlēšanu sistēmu vai citu ar balsošanu saistīto digitālo pakalpojumu darbību. Pašlaik CERT.LV uzsver – lai gan kopējais apdraudējuma līmenis ir augsts, situācija saglabājas stabila.