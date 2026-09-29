No garāžas nozagts velosipēds, projektora lēcas, dūmu mašīnas komplekts, ziemas riepas ar diskiem un citas mantas.
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Šodien 11:30
Ielauzās garāžā caur sienu un aiznesa visu, ko var: Dārzciemā aizturēts garnadzis
Ne pa durvīm un ne pa logu – kāds garnadzis Rīgā izvēlējies neparastāku ceļu, lai iekļūtu garāžā. Naktī uz 19. septembri Dārzciemā vīrietis ielauzies garāžā caur aizmugurējo sienu un aiznesis visu ko – sākot no velosipēda un ziemas riepām līdz pat dūmu mašīnai.
No garāžas tika nozagts velosipēds, projektora lēcas, dūmu mašīnas komplekts, ziemas riepas ar diskiem un citas mantas. Valsts policija uzsāka kriminālprocesu un izmeklēšanas laikā noskaidroja, kurš ir iespējamais zaglis un kur viņš dzīvo.
Likumsargi kopā ar Speciālo uzdevumu bataljona amatpersonām iekļuva aizdomās turētā dzīvoklī, kur arī atrada no garāžas nozagtās mantas. Tajā pašā dienā aizturēts 1985. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš nonācis likumsargu redzeslokā un ticis sodīts.
21. septembrī vīrietim piemērota policijas uzraudzība. Kriminālprocess sākts par zādzību, iekļūstot telpā, un par šādu noziegumu var draudēt līdz pieciem gadiem ilgs cietumsods.