Brīvības pieminekli pucē svētkiem - sākušies vērienīgi mazgāšanas darbi
Otrdien sākti vērienīgi Brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi. Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienā, 18. novembrī, piemineklis jau spīdēs un laistīsies.
Precīzu darbu pabeigšanas datumu šobrīd nav iespējams noteikt, jo pieminekļa attīrīšana ir tehniski sarežģīts process, ko ietekmē gan laikapstākļi, gan nepieciešamība dažādiem materiāliem piemērot atšķirīgas tīrīšanas metodes. Plānots, ka darbi varētu ilgt pat vairākas nedēļas.
Brīvības piemineklis veidots no vairākiem atšķirīgiem materiāliem. Ansamblī izmantots pelēkais un sarkanais Somijas granīts, kā arī Itālijas travertīns. Katram no šiem materiāliem ir savas īpašības un jutība pret ārējās vides ietekmi, tādēļ tīrīšanas darbi jāveic saudzīgi un pakāpeniski.
Darbu sarežģītību palielina arī pieminekļa bagātīgais tēlnieciskais veidojums. Pieminekli veido Brīvības tēls un vairākas skulptūru un vairākas ciļņu grupas. Daudzveidīgās formas un detaļas prasa rūpīgu un secīgu attīrīšanu, lai saglabātu pieminekļa māksliniecisko un kultūrvēsturisko vērtību.
Brīvības pieminekļa regulāra kopšana ir nepieciešama, lai pasargātu to no gaisa piesārņojuma, putekļu un nokrišņu radītajām nogulsnēm, kas laika gaitā uzkrājas uz akmens virsmām.
Pieminekļa pucēšana uzticēta SIA „Wenda Wash”. Darbu līgumcena ir 17 762,80 eiro, ieskaitot PVN.