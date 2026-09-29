Grāmata “Rotko. No iekšpuses skatoties” aicina iepazīt pasaulslavenā gleznotāja Marka Rotko mākslu un dzīvi caur viņa dēla Kristofera Rotko skatījumu
29. septembrī apgāds “Jumava” laidīs klajā Kristofera Rotko grāmatu “Rotko. No iekšpuses skatoties”, kas piedāvā personisku skatījumu uz pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko dzīvi, daiļradi un viņa darbu emocionālo spēku. Grāmata ir tapusi ar Rietumu Bankas dibinātā labdarības fonda Nākotnes Atbalsta fonds finansiālo atbalstu.
Kristofers Rotko ir Marka Rotko jaunākais dēls. Viņš ir ieguvis doktora grādu psiholoģijā un kopā ar māsu Keitu Rotko Prizelu rūpējas par tēva mākslas mantojuma saglabāšanu, kurēšanu un izstādīšanu. Grāmatā viņš apvieno personiskās atmiņas ar tēva mākslas analīzi, ļaujot uz Rotko daiļradi palūkoties no cita skatpunkta.
Grāmatas centrā ir jautājums par to, kā Rotko gleznas iedarbojas uz skatītāju un kā rodas to emocionālais spēks. Kristofers Rotko pievēršas ne tikai tēva mākslai, bet arī skatītāja pieredzei – tam, ko cilvēks sajūt, raugoties uz Rotko darbiem.
Marka Rotko saikne ar Latviju grāmatai piešķir īpašu nozīmi arī latviešu lasītājiem. Mākslinieks Markus Rotkovičs bērnību un jaunību pavadīja Daugavpilī, bet 1913. gadā kopā ar ģimeni emigrēja uz ASV. Kristofers Rotko ir apmeklējis tēva dzimto pilsētu, lai labāk izprastu viņa dzīves sākumposmu un saikni ar Latviju.
“Rotko. No iekšpuses skatoties” ļauj iepazīt vienu no nozīmīgākajiem 20. gadsimta māksliniekiem caur viņa dēla personisko pieredzi un skatījumu uz mākslu.
Grāmatas atklāšana un apgāda “Jumava” 35 gadu jubilejai veltītās izstādes “Izcila māksla grāmatās” atklāšana notiks 29. septembrī plkst. 17.00 Rietumu Bankas mākslas galerijā (Rīgā, Vesetas ielā 7). Izstādē būs aplūkojamas gadu gaitā tapušās grāmatas un mākslas darbi, kas radušies ciešā sadarbībā starp izdevējiem un māksliniekiem.
Grāmatu būs iespējams iegādāties lielākajās grāmatnīcās, kā arī apgāda “Jumava” grāmatnīcā un interneta veikalā www.jumava.lv.