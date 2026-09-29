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Sabiedrība
Šodien 10:35
"Rimi" vēršas pie pircējiem Latvijā - aicina nodot atpakaļ veikalā preci bērniem
"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minēto preci.
Koka rotaļlieta "Gerardos Toys māja SS26". EAN: 4743345612427. Piegādātājs: "Karupoeg Puhh OÜ".
Atsaukuma iemesls: neatbilst preces drošuma prasībām, liecina veikala mājaslapā publiskotā informācija.
Ja esat iegādājies minēto preci, ar norādīto derīguma termiņu, lūgums atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 28. oktobrim. Pirkuma čeks ir nepieciešams.
Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. Ja rodas kādi papildus jautājumi, jāzvana uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 80000 180.
"Rimi" atvainojas par sagādātajām neērtībām.