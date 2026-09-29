"Rimi" vēršas pie pircējiem Latvijā - aicina nodot atpakaļ veikalā preci bērniem
Foto: Paula Čurkste/LETA
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Sabiedrība

"Rimi" vēršas pie pircējiem Latvijā - aicina nodot atpakaļ veikalā preci bērniem

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"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minēto preci.

"Rimi" vēršas pie pircējiem Latvijā - aicina nodot...

Koka rotaļlieta "Gerardos Toys māja SS26". EAN: 4743345612427. Piegādātājs: "Karupoeg Puhh OÜ".

Atsaukuma iemesls: neatbilst preces drošuma prasībām, liecina veikala mājaslapā publiskotā informācija.

Ja esat iegādājies minēto preci, ar norādīto derīguma termiņu, lūgums atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 28. oktobrim. Pirkuma čeks ir nepieciešams.

Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. Ja rodas kādi papildus jautājumi, jāzvana uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 80000 180.

"Rimi" atvainojas  par sagādātajām neērtībām.

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