No 1. oktobra būs izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Jēkabpils, Preiļu un Līvānu apkārtnē
No 1. oktobra Jēkabpils, Preiļu un Līvānu apkārtnē stāsies spēkā būtiskas reģionālo autobusu izmaiņas: ieviesti divi jauni maršruti mācību laikā, daļa reisu pārcelti uz skolu brīvlaiku, kā arī atsevišķi reisi un piektdienas vakara braucieni tiks slēgti. Pasažieriem ieteikts savlaicīgi pārbaudīt jaunos kustības sarakstus.
No 1. oktobra tiks veiktas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Jēkabpils, Preiļu un Līvānu apkārtnē, kur pasažieru pārvadājumus nodrošina SIA “HANSABUSS Latvija”.
Izmaiņas tiek veiktas, lai autobusu kustību labāk pielāgotu aktuālajai pasažieru plūsmai un iedzīvotāju pārvietošanās vajadzībām. Plānojot jauno kustības organizāciju, izvērtētas pasažieru vajadzības, pieejamie maršrutu savienojumi, vilcienu kustība maršrutā Daugavpils–Rīga, kā arī citi sabiedriskā transporta organizēšanu ietekmējošie apstākļi.
Izmaiņas paredz divu jaunu maršrutu atklāšanu mācību laikā, atsevišķu reisu kursēšanu tikai skolu brīvlaikā, kā arī vairāku reisu slēgšanu un kursēšanas dienu maiņu.
Divi jauni maršruti mācību laikā
Lai pielāgotu sabiedriskā transporta kustību skolēnu un citu pasažieru pārvietošanās vajadzībām, mācību laikā no pirmdienas līdz piektdienai tiks atklāti divi jauni maršruti.
Jauns maršruts Nr. 5469 Līvāni–Stiklēri–Atašiene–Rudzāti–Līvāni
Autobuss mācību laikā no pirmdienas līdz piektdienai kursēs:
- plkst. 7.45 no Līvāniem;
- plkst. 15.35 no Līvāniem.
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Jauns maršruts Nr. 5470 Līvāni–Jaunsilavas–Vīpe–Meža Rasas–Līvāni
Autobuss mācību laikā no pirmdienas līdz piektdienai kursēs:
- plkst. 7.00 no Līvāniem;
- plkst. 15.05 no Līvāniem.
Maršrutā Līvāni–Gaisa tilts–Jaunsilavas–Vilnīši reisi kursēs tikai skolu brīvlaikā
Divi līdzšinējie darba dienu reisi maršrutā Līvāni–Gaisa tilts–Jaunsilavas–Vilnīši turpmāk kursēs tikai skolu brīvlaikā no pirmdienas līdz piektdienai:
- plkst. 7.45 no Līvāniem;
- plkst. 8.20 no Vilnīšiem.
Mācību laikā pārvietošanās šajā virzienā tiks nodrošināta ar jaunajiem maršrutiem, tostarp maršrutu Nr. 5470 Līvāni–Jaunsilavas–Vīpe–Meža Rasas–Līvāni.
Izmaiņas maršrutā Nr. 6976 Līvāni–Stiklēri
Divi līdzšinējie darba dienu reisi turpmāk kursēs tikai skolu brīvlaikā no pirmdienas līdz piektdienai:
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- plkst. 6.45 no Līvāniem;
- plkst. 7.25 no Stiklēriem.
Mācību laikā pasažieri šajā virzienā varēs izmantot jauno maršrutu Nr. 5469 Līvāni–Stiklēri–Atašiene–Rudzāti–Līvāni.
Vienlaikus tiks slēgti divi piektdienas vakara reisi maršrutā Līvāni–Stiklēri:
- plkst. 18.40 no Līvāniem;
- plkst. 19.15 no Stiklēriem.
Izmaiņas maršrutā Nr. 7852 Daugavpils–Jēkabpils
Reiss plkst. 9.55 no Daugavpils autoostas, kas līdz šim kursēja katru dienu, no 1. oktobra kursēs tikai darbdienās no pirmdienas līdz piektdienai.
Līdz šim: reiss kursēja katru dienu.
No 1. oktobra: reiss kursēs no pirmdienas līdz piektdienai.
Izmaiņas maršrutā Nr. 7010 Rīga–Jēkabpils
Maršrutā Nr. 7010 Rīga–Jēkabpils tiks slēgti divi piektdienas reisi:
- plkst. 18.10 no Rīgas starptautiskās autoostas;
- plkst. 13.50 no Līvāniem.
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Veicot izmaiņas, ņemta vērā aktuālā pasažieru plūsma un iespējas izmantot citus sabiedriskā transporta savienojumus, lai reisu piedāvājumu pēc iespējas labāk pielāgotu iedzīvotāju vajadzībām.
Aicinām pasažierus, plānojot braucienus no 1.oktobra, savlaicīgi iepazīties ar aktuālajiem autobusu kustības sarakstiem.
Autobusu kustības saraksti: