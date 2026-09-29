“Rokdarbu retrīts” pulcē cilvēkus ar vēlmi atklāt kādu jaunu prasmi
Dobeles Amatu mājā 19. septembrī notikušais “Rokdarbu retrīts” pārvērta dienu par nesteidzīgu radošuma svētkiem ar izstādi, meistarklasēm un sarunām, kur ikviens varēja izmēģināt jaunas prasmes. Pasākums pierādīja, ka radīt var bez priekšzināšanām -vajadzīga tikai vēlme pamēģināt, informē pašvaldībā.
19. septembris Dobeles Amatu mājā šoreiz pagāja citā ritmā – nesteidzīgāk un radošāk. “Rokdarbu retrīts” pulcēja cilvēkus, kuri vēlējās ne tikai skatīties, bet arī paši izmēģināt, radīt un atklāt kādu jaunu prasmi.
Diena sākās ar Ligitas Grinaveckienes gleznu izstādes “Sievietes kods” atklāšanu – stāstu par sievieti caur radošumu, identitāti, pieredzi un pašizpausmi. Savukārt silta tējas krūze un nesteidzīgas sarunas palīdzēja iejusties dienas noskaņā.
Dienas centrālais notikums bija radošās darbnīcas, kurās varēja ne tikai skatīties. “Radošās iedvesmas tēja tavam rudenim” aicināja pašiem kļūt par savas tējas meistariem – izvēlēties garšas, aromātus un krāsas, lai izveidotu savu īpašo tējas maisījumu. Savukārt “Vēja zvani skanīgam rītam” ļāva radīt dekoru, kas ar kustību un skaņu maina telpas noskaņu.
Keramikas darbnīcā “Dabas nospiedums mālā” rudens lapas un citi dabas materiāli pārtapa māla nospiedumos. Filcēšanas darbnīca ļāva iepazīt vilnas īpašības un pirmos soļus vienā no senākajām tekstila tehnikām. Savukārt “Iepirkuma maisiņa pārvērtības” parādīja, ka arī pavisam ikdienišķai lietai iespējams piešķirt jaunu raksturu.
Simbolu nozīmi un senās tradīcijas varēja iepazīt darbnīcā “Aizsardzības zīme tavai mājai”, bet klūgu pīšanas paraugdemonstrējumos vērot, kā dabas materiāls meistara rokās pārtop praktiskā un skaistā priekšmetā.
Un, protams, neviena laba radošā diena bez sarunām un kopā būšanas. Dienas vidū silta zupa kļuva par īsto pauzi starp darbnīcām, izstādes apskati un sarunām.
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“Rokdarbu retrīts” atgādināja pavisam vienkāršu lietu – lai kaut ko radītu, nav nepieciešama iepriekšēja pieredze. Vajadzīga vien vēlme pamēģināt. Varbūt tieši šajā dienā kāds pirmo reizi sajuta vilnas šķiedras rokās, ieskatījās māla nospiedumā vai atklāja sevī prasmi, par kuras esamību līdz šim pat nenojauta.
Paldies ikvienam, kurš šo dienu piepildīja ar darbošanos, sarunām, jautājumiem, smiekliem un saviem mazajiem radošajiem atklājumiem.
Īpašs paldies Dobeles novada darītājiem: Agnesei Blumfeldei, Krūtaiņi.lv un Baibai Balodei, “Ilmāra Pinumiem”, kā arī akordeonistam Mārtiņam Ildenam, Zanei Kalniņai, “Augu pasaules stāsti” un Annai Grasei, Aivai Linkevičai, Dainai Petterei.