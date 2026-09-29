Mūžībā devusies tautas daiļamata meistare Dagmāra Prīberga
27. septembrī mūžībā devusies ilggadējā Tautas lietišķās mākslas studijas “Bārbele” vadītāja, tautas daiļamata meistare un Latvijas Amatniecības kameras Goda meistare Dagmāra Prīberga, informē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
Prībergas dzīve un profesionālā darbība vairākus gadu desmitus bija cieši saistīta ar Latvijas tautas lietišķo mākslu, tradicionālo amatniecību un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Kopš 1989. gada viņa vadīja studiju “Bārbele”, savās zināšanās daloties ar amatniekiem un palīdzot tradicionālās rokdarbu prasmes nodot nākamajām paaudzēm.
Viņa strādājusi arī Emiļa Melngaiļa Tautas mākslas centrā, tagadējā Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, un Kultūras ministrijā, kā arī bijusi docente un lektore Rīgas Tehniskajā universitātē. Prīberga bija viena no biedrības “Latviešu tautas mākslas savienība” dibinātājām un ilgus gadus vadīja tās valdi.
Nozīmīgs Prībergas ieguldījums saistīts ar Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Viņa piedalījās šīs jomas normatīvās bāzes un dzīvo vērtību saraksta izveidē. Tieši pateicoties viņas darbam, Latvijā no Zviedrijas tika atgūtas savulaik zudušās knipelēto mežģīņu darināšanas zināšanas un prasmes. Viņa bijusi arī vairāku Dziesmu un deju svētku tautas lietišķās mākslas izstāžu koncepciju autore un sarakstījusi grāmatas par Latvijas mežģīņu mantojumu.
Par mūža ieguldījumu Latvijas amatniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Prīberga 2012. gadā saņēma Ministru kabineta Atzinības rakstu, bet 2014. gadā tika apbalvota ar Atzinības krustu. Atvadīšanās no Dagmāras Prībergas notiks 1. oktobrī plkst. 13 Asaru kapu kapličā Jūrmalā.