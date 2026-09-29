“Aktivitāte ir augstāka nekā gaidīts.” CVK vērtē pirmo balsošanas dienu
Balsu nodošana 15. Saeimas vēlēšanās sākusies bez būtiskiem starpgadījumiem, turklāt vēlētāju aktivitāte pirmajā dienā bijusi nedaudz lielāka, nekā gaidīts, norādījis Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.
“Es teiktu, ka viss ir normas robežās,” vēlēšanu pirmo dienu vērtēja Zviedris. Atsevišķos iecirkņos gan bijušas nelielas aizķeršanās, darbiniekiem apgūstot jaunās procedūras, taču nopietni incidenti vai problēmas, kam būtu nepieciešama īpaša uzmanība, nav konstatēti.
Pirmajā dienā balsi glabāšanā nodevuši nepilni 26 000 cilvēku jeb 1,67% no vairāk nekā 1,55 miljoniem balsstiesīgo. “Pozitīvi, ka aktivitāte ir nedaudz augstāka nekā gaidīts,” sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs. Salīdzinājumam – iepriekšējās Saeimas vēlēšanās pirmajā dienā nobalsoja 11 316 cilvēki, taču toreiz šāda iespēja bija pieejama tikai 66 iecirkņos.
Arī tehniskajā pusē būtiskas problēmas nav konstatētas. Valsts digitālās attīstības aģentūra norādījusi, ka Vēlēšanu platforma darbojusies stabili, savukārt CERT.LV nav konstatējusi ar vēlēšanām saistītus kiberdrošības incidentus.
15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, bet balsi glabāšanā iespējams nodot visu darba nedēļu jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem Latvijā.