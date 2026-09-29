Vēlētāji visā Latvijā varēs nodot savu balsi glabāšanā
15. Saeimas vēlēšanu nedēļā, no pirmdienas, 28. septembra, līdz piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā.
Kā notiek balss nodošana glabāšanā:
Balss nodošana glabāšanā notiek aizklāti. Vēlētājam, ierodoties vēlēšanu iecirknī, tiek pārbaudīti dokumenti, pie reģistrācijas galda tiek izsniegti vēlēšanu materiāli – vēlēšanu zīmju komplekts, apzīmogota vēlēšanu aploksne un reģistrācijas aploksne, uz kuras iecirkņa darbinieks uzraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un kārtas numuru balsotāju sarakstā. Vēlētājs savu izvēli izdara aizklāti, izvēlēto vēlēšanu zīmi ieliek apzīmogotajā vēlēšanu aploksnē un to aizlīmē. Vēlēšanu aploksni ieliek reģistrācijas aploksnē, kuru aizlīmē.
Pie vēlēšanu kastes vēlētāja klātbūtnē iecirkņa darbinieks uzspiež zīmogu uz reģistrācijas aploksnes un to iemet vēlēšanu kastē.
Kādēļ uz reģistrācijas aploksnes tiek rakstīts vēlētāja vārds un uzvārds?
Vēlētāja vārds un uzvārds tiek rakstīts, lai pārliecinātos, ka katram vēlētājam tiks ieskaitīta tikai viena balss. Balsojums tiek glabāts aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz balsu skaitīšanai pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī. Pirms balsu skaitīšanas tiek pārbaudīts katras balss derīgums. Tad no visām reģistrācijas aploksnēm izņem vēlēšanu aploksni. Vēlēšanu aploksnes samaisa, un tikai pēc tam tās atver. Tāpēc vēlētāja balss vienmēr paliks aizklāta.
15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī. Vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no plkst. 8.00 līdz 20.00.
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Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība (eID karte). Iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē (CVK) cvk.lv.
Iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā:
- pirmdien, 28. septembrī, plkst. 17.00–20.00;
- otrdien, 29. septembrī, plkst. 8.00–11.00;
- trešdien, 30. septembrī, plkst. 17.00–20.00;
- ceturtdien, 1. oktobrī, plkst. 8.00–11.00;
- piektdien, 2. oktobrī, plkst. 12.00–15.00.
Plašāka informācija pieejama cvk.lv, kā arī zvanot uz CVK informatīvo tālruni 67019999.