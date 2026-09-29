Aicina izvirzīt novada cilvēkus Pagodināšanas raksta saņemšanai
Līvānu novadā aicina izvirzīt Pagodināšanas rakstam cilvēkus, kuri ar darbu, iniciatīvu un atsaucību stiprina vietējās kopienas, lai viņus godinātu Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas svinīgajos pasākumos novembrī, informē pašvaldībā.
Tuvojoties Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai, aicinām pamanīt un novērtēt cilvēkus mūsu novada pagastos, kuri ar savu darbu, atsaucību, iniciatīvu un aktīvu iesaisti sniedz nozīmīgu ieguldījumu vietējās kopienas un visa Līvānu novada dzīvē.
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas svinīgajos pasākumos pagastos Līvānu novada pašvaldības Pagodināšanas raksti tiks pasniegti cilvēkiem, kuru veikums un nesavtīgā iesaiste pelnījusi īpašu novada atzinību.
Pagodināšanas rakstam aicinām izvirzīt cilvēkus, kuri rūpējas par sava pagasta un novada attīstību, aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē, palīdz līdzcilvēkiem, īsteno nozīmīgas iniciatīvas vai ar savu darbu un piemēru veicina kopienas saliedētību. Tie var būt cilvēki, kuru ieguldījums ikdienā varbūt paliek nepamanīts, taču viņu paveiktais ir nozīmīgs līdzcilvēkiem un vietējai kopienai.
Kandidātu Pagodināšanas rakstam var izvirzīt fiziska vai juridiska persona, kā arī personu grupa.
Pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2026. gada 30. oktobrim Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Līvānu novadā, vai nosūtot uz Pagastu apvienības e-pastu: apvieniba@livani.lv.
Pieteikums sagatavojams brīvā formā. Tajā jānorāda izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, kontaktinformācija, kā arī jāiekļauj kandidāta dzīves gājuma apraksts un izvirzīšanas motivācija. Pieteikumā jānorāda arī pieteicēja vai pieteicēju kontaktinformācija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Nepieciešamības gadījumā pieteikuma sagatavošanai var izmantot pašvaldības izstrādāto pieteikuma veidlapu, kas pieejama Līvānu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.livani.lv un Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Iesniegtos kandidātu pieteikumus izvērtēs Pagastu apvienība, attiecīgā pagasta Iedzīvotāju padomes pārstāvji un Līvānu novada pašvaldības vadība, ņemot vērā kandidāta paveikto, aktivitāti un nozīmi vietējās kopienas dzīvē.
Šī ir iespēja pamanīt un pateikt paldies cilvēkiem, kuri ikdienā palīdz, iesaistās, uzņemas iniciatīvu un ar savu darbu veido mūsu pagastus un novadu stiprākus.
Pagodināšanas raksti tiks pasniegti attiecīgā pagasta Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajos svinīgajos pasākumos: 13. novembrī Turku saieta namā, 14. novembrī Jersikas tautas namā, 14. novembrī Sutru kultūras namā, 15. novembrī Rožupes kultūras namā un 17. novembrī Rudzātu saieta namā.