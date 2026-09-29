Dzēšanu apgrūtināja sarežģītais ēkas plānojums un lielais priekšmetu daudzums telpās.
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Šodien 09:40
Dzēšot plašu ugunsgrēku Sarkandaugavā, cietuši ugunsdzēsēji
Plašā ugunsgrēkā kādā noliktavā Rīgā, Sarkandaugavā, pirmdien cietuši trīs ugunsdzēsēji. Liesmas bija pārņēmušas aptuveni 1000 kvadrātmetru lielu platību, un to dzēšanā iesaistījās vairāk nekā 40 glābēju, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Izsaukums uz Aptiekas ielu saņemts ap plkst. 14. Liesmas bija pārņēmušas trīsstāvu noliktavas tipa ēkas pirmo un otro stāvu. Dzēšanu apgrūtināja sarežģītais ēkas plānojums un lielais priekšmetu daudzums telpās, kur bija izveidojusies augsta temperatūra un spēcīgs sadūmojums.
Dzēšanas darbu laikā cieta trīs ugunsdzēsēji. Divi pēc mediķu apskates varēja turpināt darbu, bet viens tika nogādāts slimnīcā. Ugunsgrēka lokalizēšanai bija nepieciešamas piecas stundas, savukārt pilnīga tā nodzēšana prasīja vēl septiņas stundas.
Kopumā aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 33 izsaukumus – četrus uz ugunsgrēkiem, 22 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi izrādījās maldinājumi.