“Sadales tīkls” norāda, ka speciālisti strādā pie bojājuma novēršanas, lai elektroapgādi pēc iespējas ātrāk atjaunotu.
Sabiedrība
Šodien 09:30
Nopietna elektrotīkla bojājuma dēļ Dobeles novadā bez elektrības palikuši ap 2600 mājsaimniecību
Dobeles novadā otrdienas rītā reģistrēts elektrotīkla bojājums, kura dēļ bez elektrības palikuši aptuveni 2600 AS “Sadales tīkls” klientu. Elektroapgādes traucējumi skāruši Tērvetes, Penkules un Naudītes pagastu apkārtni, informē uzņēmums.
“Sadales tīkls” norāda, ka speciālisti strādā pie bojājuma novēršanas, lai elektroapgādi pēc iespējas ātrāk atjaunotu. Pagaidām uzņēmums nav sniedzis plašāku informāciju par bojājuma iemeslu un prognozēto elektrības atjaunošanas laiku.
Šogad Latvijā elektrotīkls jau vairākkārt piedzīvojis plašus bojājumus. Īpaši smaga situācija bija 22. un 23. augusta vētras laikā – tās radītie bojājumi skāra gandrīz 50 pārvades līnijas un vairāk nekā 40 apakšstacijas, ietekmējot arī sadales tīklu.
Kopš septembra spēkā ir arī jauna kārtība ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumiem. Ja neplānots pārtraukums pārsniedz 72 stundas, noteiktos gadījumos sadales sistēmas operatoram klientam jāpiemēro kompensācija.