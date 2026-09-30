Partijas "Latvija pirmajā vietā" valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers, ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) un partijas "Progresīvie" līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs.
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Šodien 05:55
No nozagtiem datiem līdz aicinājumiem pievienoties Krievijas armijai - kāpēc uz dažām saitēm sociālajos tīklos labāk neklikšķināt
Facebook “ziņu konti” ar vairākiem tūkstošiem sekotāju nereti sola atklāt to, ko "īstie mediji noklusē". Taču aiz šādām publikācijām nereti jaušamas slēptas intereses.
Sociālajos tīklos aizvien biežāk sastopami šķietami mediju konti, kuru saturs rada šaubas – pārspīlēti virsraksti, emocionāli vēstījumi un aicinājumi uzklikšķināt uz apšaubāmām saitēm var slēpt koordinētu ietekmes kampaņu, vai tā būtu atsevišķu politisko spēku īstenota kampaņa, Latvijai naidīgu spēku vēstījumi vai "clickbait" tīkli, kas zog lietototāju datus. Jauns.lv izpētīja vairākus šādus "Facebook" kontus, kas rada šaubas, lai noskaidrotu, kas aiz tiem stāv.