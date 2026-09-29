Mediķi šodien izies ielās: prasīs lielākas algas un Abu Meri demisiju
Šodien Rīgas centrā pie valdības ēkas pulcēsies mediķi, lai pieprasītu būtisku algu palielinājumu un lielāku finansējumu veselības aprūpei. Protestam pievienosies arī ģimenes ārsti, kuri prasa veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) demisiju.
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) rīkotais pikets notiks no plkst. 15 līdz 17 Brīvības bulvāra liepu alejā iepretim Ministru kabinetam. Plānots, ka tajā piedalīsies ap 1000 dalībnieku. Arodbiedrība norāda, ka protesta iemesls ir konkrētas un finansiāli nodrošinātas valdības rīcības trūkums veselības aprūpes problēmu risināšanai.
Viena no galvenajām prasībām ir būtiski palielināt nozarē strādājošo atalgojumu. Sākotnēji LVSADA prasīja 30% algu pielikumu, taču sarunās piekritusi kompromisam – 25,4%. Veselības ministrijas aprēķini liecina, ka tam būtu nepieciešami 228,7 miljoni eiro. Arodbiedrība brīdina, ka bez algu palielināšanas darbinieku trūkums veselības aprūpē turpinās pieaugt.
Protestam pievienosies arī Latvijas Ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA). Tā atbalsta prasību nākamā gada valsts budžetā paredzēt vismaz 30% atalgojuma pieaugumu veselības aprūpē strādājošajiem un vienlaikus pieprasa veselības ministra Hosama Abu Meri demisiju. Ģimenes ārsti jau augustā Veselības ministrijai prasīja no 2027. gada par 20% palielināt ģimenes ārsta atalgojuma daļu, kas iekļauta kapitācijas naudā.
LĢĀA norāda, ka mēneša laikā pēc prasības iesniegšanas ministrs nav vērsies valdībā ar priekšlikumu par nepieciešamo algu palielinājumu. Asociācija kritizē arī plānotās izmaiņas Ārstniecības likumā, tostarp jaunus pienākumus ģimenes ārstiem saistībā ar pacientu datu ievadīšanu e-veselībā.
Tikmēr Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) norāda, ka nepietiekams veselības aprūpes finansējums valstij izmaksā dārgi. Pēc tās publiskotajiem ekonomistu aprēķiniem, priekšlaicīga mirstība, novēršamas slimības, garās rindas, zāļu nepieejamība un mediķu aizplūšana Latvijas tautsaimniecībai ik gadu varot radīt 800 miljonu līdz viena miljarda eiro zaudējumus.
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LVSADA brīdina – ja valdība nepieņems konkrētus un finansiāli nodrošinātus lēmumus, sekas varētu būt vēl lielāks darbinieku trūkums un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības samazināšanās. Ja arodbiedrības prasības netiks sadzirdētas, tā sola lemt par turpmākiem protesta un kolektīvo interešu aizstāvības pasākumiem.