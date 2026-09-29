Kaija.
Sabiedrība
Šodien 07:05
Otrdiena būs rudenīgi silta, vietām gaidāms lietus
Otrdien Latvijā gaidāms pārsvarā sauss laiks, tomēr vietām mākoņi atnesīs arī nelielu un īslaicīgu lietu. Lielākā nokrišņu iespējamība būs Kurzemē.
Debesīs būs daudz mākoņu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā +13..+18 grādi.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un gaiss iesils līdz +16 grādiem.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1028 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1035 hektopaskāliem Latgalē.