“Nauda nemotivēs mīlēt bērnu.” Sociālajos tīklos strīdas, vai 5000 eiro par jaundzimušo tiešām palīdzēs ģimenēm
Dažas dienas pirms 15. Saeimas vēlēšanām sociālajā tīklā “Threads” izvērtusies plaša diskusija par politiķu solījumiem maksāt 5000 eiro par katru jaundzimušo bērnu. Kamēr vieni uzskata, ka Latvijā dzimstības veicināšanai nepieciešams būtiski lielāks finansiālais atbalsts, citi jautā, vai vienreizējs maksājums ir īstais risinājums un vai vairāk naudas nebūtu jānovirza ģimenēm, kas bērnus audzina ilgtermiņā.
Diskusiju aizsāka “Threads” lietotāja Naula, kura norāda, ka sociālajā jomā strādājusi astoņus gadus. “5000 € par jaundzimušo? Es strādāju sociālajā jomā 8 gadus. Šobrīd bērnu namos ir ap 600 bērnu. Ap 6000 ir ārpusģimenes aprūpē. Cik mums izmaksās šāds dzimstības atbalsts ilgtermiņā?” viņa raksta.
Naula pauž bažas, ka vienreizējs liels maksājums pats par sevi neatrisina problēmas ģimenēs, kurām nepieciešams ilgstošs sociālais atbalsts. “Mums vajag lielāku atbalstu ģimenēm. Regulāru, tām, kuras audzina,” viņa uzsver.
Oficiālie dati lielā mērā apstiprina viņas minēto apmēru, lai gan kopējais ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits ir nedaudz mazāks. 2025. gada beigās ārpusģimenes aprūpē Latvijā bija 5160 bērni. No tiem 3220 atradās aizbildnībā, 1334 – audžuģimenēs, bet 606 bērni atradās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās.
5000 eiro pabalsts par jaundzimušo nav tikai sociālo tīklu diskusijās izskanējusi ideja. Tas ir arī viens no 15. Saeimas vēlēšanu solījumiem. Partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) programmā teikts: “Ieviesīsim 5000 eiro pabalstu par katru jaundzimušo bērnu.” Līdzīgs solījums atrodams arī “Gobzema saraksta” programmā, kur paredzēts valstij garantēt vismaz 5000 eiro vienreizēju pabalstu par katra bērna piedzimšanu.
Patlaban valsts vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts ir 600 eiro. Tas līdz šādam apmēram tika palielināts no 2026. gada 1. janvāra – iepriekš pabalsts bija 421,17 eiro.
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Komentāros viedokļi dalās. Kāda lietotāja norāda, ka lielāks ikmēneša atbalsts, viņasprāt, varētu ģimenēm dot lielāku drošību: “Varbūt lielākā daļa ģimeņu padomās par 2. vai 3. bērnu, ja būtu lielāks ikmēneša pabalsts.” Naula tam piekrīt: “Ikmēneša jā, tiem, kuri audzina.”
Vēl kāda komentētāja uzsver, ka ģimenēm nepieciešams ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī vairāk laika bērnu audzināšanai: “Vajag LAIKU, lai varētu audzināt tos bērnus. Tak nav iespējams to visu apvienot ar darbalaikiem, kas ir tagad.”
Cita “Threads” lietotāja diskusijā aktualizē atbalstu adoptētājiem, rakstot, ka, pētot sev pieejamo palīdzību bērna adopcijas gadījumā, secinājusi, ka finansiālais slogs var būt būtisks. Savukārt vairāki komentētāji aizstāv lielāka piedzimšanas pabalsta ideju. “Citas partijas pat 5 eiro nesola. Te vismaz kaut kas, bet taču atrodas, kam tas ir slikti,” raksta kāds lietotājs.