Atklājas jauni fakti par kravas auto avāriju Ulmaņa gatvē, kur šoferim bija aizliegts vadīt transportlīdzekli
Pirmdienas rītā Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē, kravas automašīnas vadītājs, kuram nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, nobrauca no ceļa un pēc aptuveni 200 metriem pa gājēju ceļu ietriecās žogā. Pēc notikuma vietā redzamajām pēdām noprotams, ka kravas automašīna no brauktuves nobraukusi jau krietnu gabalu pirms sadursmes, līkumojot pa gājēju ceļu, līdz tās brauciens beidzies pie sienas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka kravas auto lielā ātrumā nobraucis no brauktuves, notriecis apgaismes stabu un pēc tam ietriecies žogā ielas malā. Video redzams arī, ka kravas automašīna pirms nobraukšanas no brauktuves tikai par mata tiesu izvairījusies no sadursmes ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas autovadītājam, iespējams, palicis slikti ar veselību. "Tika izsaukti mediķi, palīdzība nebija nepieciešama, alkohola reibums neapstiprinājās, iespējams pasliktinājās veselība. Pašlaik apstākļi nav līdz galam skaidri, tie tiks skaidroti," TV3 raidījumam "Degpunktā" skaidro VP Rīgas Pārdaugavas pārvaldes Reaģēšanas nodaļas inspektors Ivo Grāvelsiņš.
Tāpat likumsargi konstatēja, ka automašīnas vadītājam ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums sakarā ar to, ka noteiktā termiņā nav veikta medicīniskā pārbaude. Tātad pie stūres sēdošais vadītājs transportlīdzekli vadīt nedrīkstēja.
Uz kravas automašīnas bija redzams “Rimi” logo, tāpēc "Degpunktā" komanda sazinājās ar uzņēmumu, lai noskaidrotu tā rīcībā esošo informāciju par notikušo.
“Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite skaidroja, ka negadījumā bija iesaistīts uzņēmuma ārpakalpojuma kravas auto, kas nobraucis no brauktuves. Neviens cilvēks negadījumā nav cietis, turklāt spēkrats pārvadājis tikai tukšo taru. Uzņēmums kopā ar loģistikas pakalpojumu sniedzēju vēl turpinās noskaidrot notikušā apstākļus, lai turpmāk kravu pārvadājumi notiktu droši.
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Šajā situācijā visus vadītāja nodarītos zaudējumus infrastruktūrai un daudzstāvu ēkas žogam segs OCTA, bet pēc tam pret šoferi apdrošinātāji rosinās piedziņu, tā noskaidroja LTAB. Arī par sasisto automašīnu vadītājs maksās no savas kabatas.
Policija turpina izmeklēt negadījuma apstākļus.