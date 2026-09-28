Naftas piesārņojums Ventspils piekrastē skāris jau 30 kilometrus; situāciju pielīdzina vides katastrofai
Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums, iespējams, varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vides katastrofai, liecina informācija Ventspils pašvaldības mājaslapā.
Ventspils pašvaldībā notiek darbi, lai pēc iespējas ātrāk novērstu pagājušās nedēļas nogalē Ventspils piekrastē konstatētā naftas piesārņojuma radīto ietekmi un nodrošinātu tā savākšanu.
Darbus veic Ventspils Komunālā pārvalde, sadarbībā ar PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" un citiem iesaistītajiem uzņēmumiem. Ņemot vērā piesārņojuma apjomu un aptuveni 30 kilometrus (km) garo skarto piekrastes teritoriju, situācija ir plaša mēroga un, iespējams, varētu tikt pielīdzināta valsts mēroga vides katastrofai. Līdz piesārņojuma pilnīgai novēršanai iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti nestaigāt gar jūras krastu visā Ventspils pludmales garumā.
Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) ir apsekojis piekrasti posmā no Užavas līdz Liepenei un paņēmis krastā izskalotā piesārņojuma paraugus turpmākai izpētei. VVD vēl nav informējis pašvaldību par piesārņojuma avotu, izcelsmi un precīzu sastāvu.
Ventspils pilsētas teritorijā naftas produktu piesārņojums konstatēts aptuveni piecu km garā piekrastes posmā. Provizoriski skartā teritorija ir aptuveni pieci hektāri, informē pašvaldība.
Piesārņojums konstatēts gan Ventspils centrālajā pludmales teritorijā, gan Pārventas un Staldzenes piekrastē. Ventspils novada teritorijā piesārņojums konstatēts aptuveni 25 km garā piekrastes posmā.
Pirmie tīrīšanas darbi pirmdien sākti Ventspils pilsētas pludmales teritorijā - aptuveni 2,5 km garā Zilā karoga pludmales posmā.
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Šobrīd Ventspils pašvaldība darbus organizē ar saviem pieejamajiem resursiem, attīrot Ventspils pludmales posmu no ceturtās līdz piektajai laipai, kā arī sestās laipas apkārtnē.
Pludmalē tiek savāktas dažāda izmēra naftas produktu daļiņas - nelielas, aptuveni divus līdz piecus milimetrus lielas granulas jeb bumbiņas, kā arī lielāki naftas produktu gabali.
Piesārņotā smilts tiek savākta mehāniski ar lāpstām un ievietota maisos. Paralēli tiek meklēti risinājumi savāktā piesārņojuma nodošanai, jo naftas produktus saturošie materiāli klasificējami kā bīstamie atkritumi, skaidro pašvaldībā.
Naftas piesārņojuma savākšanas darbi Staldzenes pludmalē ir sarežģītāki, jo naftas produktu daļiņas ir salipušas starp oļiem, pieķērušās akmeņiem un izskalotiem koku zariem. Šādos apstākļos piesārņojuma mehāniska savākšana ir daudz laikietilpīgāka. Pašvaldība arī gaida VVD paņemto materiālu analīžu rezultātus, kas var būtiski turpmāko darbu plānošanā, lai izvēlētos piemērotākās un videi drošākās piesārņojuma savākšanas metodes.
Ventspils pašvaldība naftas piesārņojumu vērtē kā ārkārtas situāciju, jo tas ir neparedzēts un neprognozēts notikums, kas pēc būtības ir salīdzināms ar dabas stihiju radītiem postījumiem.
Lai pilnvērtīgi veiktu piesārņojuma likvidēšanas darbus, pašvaldībai var būt nepieciešams papildu metodiskais, praktiskais un finansiālais atbalsts.
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Precīzu nepieciešamā finansējuma apmēru šobrīd nav iespējams noteikt, jo tas būs atkarīgs no faktiskā piesārņojuma apjoma, nepieciešamajām tehnoloģijām un darba metodēm, laika apstākļiem un iespējamās atkārtotas naftas piesārņojuma izskalošanās, norāda pašvaldība.
Tiek prognozēts, ka attīrīšanas darbi var būt ilgstoši, un to pabeigšanas termiņš šobrīd nav precīzi nosakāms.
Iedzīvotāju ievērībai Ventspils pludmalē izvietotas informatīvās zīmes par konstatēto piesārņojumu, kā arī Ventspils Pašvaldības policija pastiprināti apseko pludmales teritoriju.
Kā vēstīts, pēc jūras apsekošanas arī Jūras spēki gaida turpmāko informāciju no atbildīgajām institūcijām par konstatēto naftas piesārņojumu Ventspils tuvumā.
Kā ziņoja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS), pēc informācijas saņemšanas par iespējamu naftas produktu piesārņojumu Ventspils pludmalē Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs sadarbībā ar VVD veica situācijas apsekošanu un piesārņojuma iespējamās izplatības izvērtēšanu.
Lai pārbaudītu situāciju jūrā, uz notikuma vietu tika nosūtīts Jūras spēku patruļkuģis, kā arī teritorija tika apsekota ar dronu.
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Patlaban iegūtie materiāli tiek izvērtēti, un Jūras spēki gaida turpmāko informāciju no atbildīgajām institūcijām par konstatēto piesārņojumu.