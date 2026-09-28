No šodienas līdz piektdienai, 2. oktobrim, 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā.
Politika
Šodien 21:04
15. Saeimas vēlēšanas: pirmajā balss nodošanas glabāšanā dienā provizoriski nobalsojuši 23 753 vēlētāji
Pirmajā 15. Saeimas vēlēšanu balss nodošanas glabāšanā dienā līdz pirmdienas plkst. 21.00 nobalsojuši 23 753 vēlētāji jeb 1,52% no balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotā informācija.
Šis vēl nav galīgais pirmās balsošanas dienas rezultāts, jo atsevišķi vēlēšanu iecirkņi vēl turpina apkopot un iesniegt datus.
Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) norāda, ka pirmdien, 28. septembrī, Vēlēšanu platforma darbojusies stabili un atbilstoši plānotajam. VDAA tehniskā atbalsta komanda un zvanu centra speciālisti dienas gaitā snieguši atbalstu vēlēšanu iecirkņiem, un saņemti tikai daži pieteikumi.
Balss nodošana glabāšanā turpināsies arī otrdien, 29. septembrī, kad vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā būs atvērti no plkst. 8 līdz 11.
Balsi glabāšanā var nodot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Šāda iespēja vēlētājiem būs līdz piektdienai, 2. oktobrim, savukārt 15. Saeimas vēlēšanu galvenā diena būs sestdien, 3. oktobrī.