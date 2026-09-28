15. Saeimas vēlēšanas: pirmajā balsošanas dienā savu balsi nodevuši vismaz 1,66% vēlētāju
15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši vismaz 25 911 jeb 1,66% no 1 557 615 balstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.
Rīgā savu balsi nodevuši 14 436 jeb 2,41% balsstiesīgo. Šajā skaitlī iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Pasta balsošanā par nobalsojušo vēlētāju skaitu uzskata vēlētāju skaitu, kuriem nosūtīti balsošanas materiāli un kuri nav nobalsojuši vai nodevuši balsi glabāšanā iecirknī klātienē, skaidro CVK.
Attiecīgi balsi glabāšanā tieši pirmdien Rīgā nodevuši 9530 vēlētāji jeb 1,59% balstiesīgo. Galvaspilsētā iedzīvotāji visaktīvāk izmantojuši tirdzniecības centros esošos iecirkņus, piemēram, tirdzniecības centrā "Domina Shopping" balsi glabāšanā noveduši 286 vēlētāji, "Origo" - 209, "Galleria Rīga" - 202, "Akropole Rīga" - 198, bet "Akropole Alfa" - 193.
Kurzemē savu balsi glabāšanā nodevuši 1757 vēlētāji, tādējādi nobalsojuši 1,01% no reģiona balstiesīgajiem vēlētājiem. Zemgalē savu balsi jau nodevuši 2145 vēlētāji, kas ir 1,08% no balstiesīgajiem. Latgalē pirmdien nobalsojuši 1370 vēlētāji, kas ir 0,75% no balstiesīgajiem.
Savukārt Vidzemē, kur vēl tiek gaidīti dati no diviem iecirkņiem, balsi glabāšanā nodevuši vismaz 6203 vēlētāji jeb 1,55% no balstiesīgajiem.
Starp Latvijas novadiem lielākais balsu nodevēju īpatsvars ir Ādažu novadā - 3,68%, bet mazākais - Augšdaugavas novadā - 0,32%, liecina CVK dati.
Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās balsi glabāšanā pirmajā dienā nodeva 11 316 vēlētāju jeb 0,73% balsstiesīgo. Tomēr to varēja izdarīt tikai 66 vēlēšanu iecirkņos un tikai trīs dienas. Savukārt šogad balss nodošana iespējama visos 933 vēlēšanu iecirkņos Latvijā un katru šīs nedēļas darba dienu.
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Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) norāda, ka pirmdien, 28. septembrī, Vēlēšanu platforma darbojusies stabili un atbilstoši plānotajam. VDAA tehniskā atbalsta komanda un zvanu centra speciālisti dienas gaitā snieguši atbalstu vēlēšanu iecirkņiem, un saņemti tikai daži pieteikumi.
Balss nodošana glabāšanā turpināsies arī otrdien, 29. septembrī, kad vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā būs atvērti no plkst. 8 līdz 11.
Balsi glabāšanā var nodot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Šāda iespēja vēlētājiem būs līdz piektdienai, 2. oktobrim, savukārt 15. Saeimas vēlēšanu galvenā diena būs sestdien, 3. oktobrī.