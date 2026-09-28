CERT.LV ziņo par situāciju pirmajā balsošanas dienā: ar vēlēšanām saistīti kiberincidenti nav konstatēti
Pirmajā dienā, kad vēlētāji 15. Saeimas vēlēšanās varēja nodot balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatētas ar vēlēšanu norisi saistītas anomālijas vai kiberdrošības incidenti, pirmdienas vakarā informēja CERT.LV.
Kopumā situācija Latvijas kibertelpā tiek vērtēta kā stabila. Pirmdien novērota tikai ikdienā ierastā kiberuzbrucēju aktivitāte, kas nav radījusi būtisku ietekmi.
“Šodien, pirmajā dienā, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatētas ar vēlēšanu norisi saistītas anomālijas vai kiberdrošības incidenti,” informēja CERT.LV.
Kiberincidentu novēršanas institūcija sadarbībā ar citām vēlēšanu procesā iesaistītajām institūcijām visu šo nedēļu turpinās pastiprinātā režīmā uzraudzīt situāciju Latvijas kibertelpā. CERT.LV norāda, ka ir gatava reaģēt, ja tas būs nepieciešams.
15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī, bet no pirmdienas, 28. septembra, līdz piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji Latvijā var nodot balsi glabāšanā. Pirmajā dienā vēlēšanu iecirkņi šim nolūkam bija atvērti no plkst. 17 līdz 20.