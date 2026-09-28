Mūžībā devusies Augšdaugavas novada simtgadniece Sofija Klaucāne
Mūžībā devusies Augšdaugavas novada iedzīvotāja Sofija Klaucāne, kura šā gada aprīlī nosvinēja savu 100. dzimšanas dienu, informē Augšdaugavas novada pašvaldība.
Sofija Klaucāne mūžībā devās svētdien, 27. septembrī.
Pašvaldībā norāda, ka Sofijas kundzes dzīvi jau no agras bērnības caurvijusi mīlestība pret dziesmu un ticība. Viņas atmiņā īpašu vietu ieņēmuši 1940. gada Dziesmu svētki Stropu estrādē, kā arī vēlākie gadi, kad viņa dziedājusi baznīcas korī, bēru aizlūgumos un vokālajā ansamblī.
Sofijas Klaucānes mūžā atspoguļojušies arī smagi Latvijas vēstures notikumi. Bērnībā un jaunībā viņa pieredzējusi Otrā pasaules kara postu un smagu saslimšanu ar tīfu. Darba gadi pavadīti krejotavā un kolhoza darbnīcās. “Neraugoties uz smagajiem dzīves pārbaudījumiem, Sofija saglabāja apskaužamu dzīvesprieku, ņiprumu un sirsnību mūža garumā,” norāda pašvaldība.
Līdz pat mūža nogalei spēku un prieku Sofijai sniegusi ticība Dievam un tuvinieku gādība. Viņai bija trīs mazbērni un divas mazmazmeitas.
Sofijas Klaucānes atmiņas iemūžinātas arī 2017. gadā izdotajā grāmatā “Līksniešu atmiņu stāsti”.
Augšdaugavas novada pašvaldība izteikusi līdzjūtību Sofijas Klaucānes tuviniekiem un visiem, kuri viņu pazinuši. Arī Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Sofijas Klaucānes tuviniekiem un piederīgajiem.