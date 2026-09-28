Rīdzinieki sāk balsot: pirmajā pusstundā iecirkņos mierīgi, vietām veidojas rindas
Rīgas centrā pirmajā pusstundā kopš iespējas nodot balsi glabāšanā vēlēšanu iecirkņos situācija bijusi mierīga un balsošana noritējusi raiti, novēroja aģentūra LETA, apmeklējot četrus vēlēšanu iecirkņus.
Iecirkņu vadītāji atzina, ka pirmajā pusstundā tehniskas problēmas nav konstatētas. Nedaudz lielākas rindas veidojušās vēlēšanu iecirkņos, kas izvietoti tirdzniecības centros. Tirdzniecības centrā "Galerija centrs", kur iecirknis atvērts pirmo reizi, gaidīja aptuveni desmit cilvēku, bet "Origo" nedaudz vairāk.
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā esošajā iecirknī stundas laikā sagaidīti aptuveni 60 vēlētāji. Iecirknī gan stāstīja, ka rindas neveidojās.
Sastaptie iedzīvotāji sacīja, ka balsot devušies jau pirmajā dienā, jo vēlēšanu iecirknis bijis pa ceļam ikdienas gaitās. Tāpat iedzīvotāji norādīja, ka vēlējušies nobalsot laikus un neatlikt balsošanu uz pēdējo brīdi.
Vēlēšanu iecirkņos ieradušies dažāda vecuma cilvēki, tostarp ar bērniem.
Kā vēstīts, no šodienas līdz piektdienai, 2. oktobrim, 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).
Šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi.
Balsi glabāšanā varēs nodot šodien un trešdien, 30. septembrī, no plkst. 17 līdz 20, otrdien, 29. septembrī, un ceturtdien, 1. oktobrī, no plkst. 8 līdz 11, bet piektdien, 2. oktobrī, no plkst. 12 līdz 15.
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Balss nodošana glabāšanā notiek aizklāti, skaidro CVK. Vēlētājam, ierodoties vēlēšanu iecirknī, tiks pārbaudīti dokumenti, pie reģistrācijas galda tiks izsniegti vēlēšanu materiāli - vēlēšanu zīmju komplekts, apzīmogota vēlēšanu aploksne un reģistrācijas aploksne, uz kuras iecirkņa darbinieks uzrakstīs vēlētāja vārdu, uzvārdu un kārtas numuru balsotāju sarakstā. Vēlētājs savu izvēli izdarīs aizklāti, izvēlēto vēlēšanu zīmi ieliks apzīmogotajā vēlēšanu aploksnē un to aizlīmēs. Vēlēšanu aploksni vēl ieliks reģistrācijas aploksnē, kuru aizlīmēs.
Pie vēlēšanu kastes vēlētāja klātbūtnē iecirkņa darbinieks uzspiedīs zīmogu uz reģistrācijas aploksnes un to iemetīs vēlēšanu kastē.
Kā skaidro CVK, vēlētāja vārds un uzvārds tiks rakstīts, lai pārliecinātos, ka katram vēlētājam tiks ieskaitīta tikai viena balss. Balsojums tiks glabāts aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz balsu skaitīšanai pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī. Pirms balsu skaitīšanas tiks pārbaudīts katras balss derīgums. Tad no visām reģistrācijas aploksnēm izņems vēlēšanu aploksnes. Vēlēšanu aploksnes samaisīs, un tikai pēc tam tās atvērs, tāpēc vēlētāja balss vienmēr paliks aizklāta, mierina CVK.
15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, kad vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no plkst. 8 līdz 20. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība (eID karte).
Iepriekšējā balsošana ieviesta kopš 12. Saeimas vēlēšanām. 15. Saeimas vēlēšanās balsi nodot glabāšanā var visu nedēļu.