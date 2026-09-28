Noskaidrots, kas izraisījis masveida saslimšanu Salaspils bērnudārzā - reģistrēti jau 92 gadījumi
Laboratorisko izmeklējumu un epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultāti liecina, ka saslimšanas uzliesmojumu Salaspils bērnudārzā "Jāņtārpiņš" izraisījusi norovīrusa infekcija - no līdz šim laboratoriski izmeklētajiem, tai skaitā saslimušajiem un kontakpersonām, norovīrusa infekcija apstiprināta 40 izmeklētajiem no 51 jeb 78,4% gadījumu.
Kā informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC), kopš slimības uzliesmojuma pagājušajā nedēļā līdz šim reģistrēti 92 saslimšanas gadījumi, tostarp deviņiem pieaugušajiem. SPKC turpina epidemioloģisko izmeklēšanu, saslimšanas gadījumu uzraudzību un situācijas izvērtēšanu sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pārbaudi pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas blokā veica uzreiz pēc tam, kad tika saņemta informācija par saslimšanas gadījumiem. Pārbaudē higiēnas prasību pārkāpumi nav konstatēti. Laboratoriskajiem izmeklējumiem nosūtīti 13 virsmu nomazgājumu paraugi, kuru rezultāti vēl nav saņemti, aģentūru LETA informēja PVD.
Kā vēstīts, SPKC informāciju par akūtas zarnu infekcijas gadījumiem bērnudārzā saņēma 23. septembrī un sāka epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu saslimšanas gadījumu iespējamo savstarpējo saistību, infekcijas izplatības apstākļus un izraisītāju. Uzliesmojumā skartas visas bērnudārza grupas.
Centrs organizēja saslimušo un kontaktpersonu laboratorisko izmeklēšanu, sniedza iestādes vadībai ieteikumus infekcijas izplatības ierobežošanai un informēja PVD. Par saslimšanas gadījumiem un nepieciešamajiem turpmākajiem pasākumiem informēti arī saslimušo un kontaktpersonu ģimenes ārsti.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina aģentūrai LETA sacīja, ka līdz 23. septembra plkst. 12 Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā saistībā ar saslimšanas gadījumiem Salaspils bērnudārzā "Jāņtārpiņš" vērsušies septiņi bērni no dažādām šīs pirmsskolas izglītības iestādes grupām.
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Pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas visi no šiem bērniem devušies mājās, saņemot rekomendācijas par turpmāko rīcību. Diviem no septiņiem bērniem, kuri vērsušies pēc palīdzības Bērnu slimnīcā, analīzēs tika konstatēts, ka saslimšanās izraisītājs ir norovīruss, apstiprināja Olšteina. Tā kā norovīrusa infekcijai nav pieejama specifiska ārstēšana, rekomendācijas ir saistītas ar simptomātisku ārstēšanu.
Norovīrusu infekcijai raksturīga vemšana, caureja, sāpes vēderā un slikta dūša. Lai mazinātu infekcijas izplatīšanos, SPKC iesaka rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm, nevest slimus bērnus uz bērnudārzu, kā arī iztīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kas piesārņoti ar saslimušā izdalījumiem.
Norovīrusu saslimšanas gadījumi tiek reģistrēti visa gada garumā, bet sezonālais pacēlums tiek novērots gada aukstajos mēnešos.
Slimība 70% gadījumu sākas ar vemšanu, kas biežāk izteikta bērniem, bet pieaugušajiem - ar caureju. Inkubācijas periods jeb laiks no inficēšanās brīža līdz slimības pirmajām pazīmēm ir no 10-12 stundām līdz 4 dienām (parasti 24 - 48 stundas) pēc inficēšanās. Slimība ilgst divas līdz trīs dienas.
Norovīruss visbiežāk izplatās tieša kontakta ceļā no personas uz personu vai ar piesārņotu koplietošanas priekšmetu starpniecību. Nereti inficēšanās notiek, lietojot uzturā ūdeni vai pārtiku, kuru gatavošanas laikā piesārņojis slims pārtikas apritē iesaistīts darbinieks, arī persona, kurai slimība norit bez simptomiem vai vieglā formā.
Tā kā vīruss izdalās arī ar atvemtām masām, iespējama to atrašanās mutes dobumā, kā rezultātā atsevišķos gadījumos nav izslēgta vīrusa izplatīšanās pa gaisu ar mikroskopiskām siekalu daļiņām tuvā kontaktā.
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Lai pasargātu sevi no norovīrusu infekcijas un mazinātu infekcijas izplatīšanos, ļoti svarīgi ievērot personīgo higiēnu, ka arī citus profilakses pasākumus, tostarp bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm vairākas reizes dienā, sevišķi slimošanas laikā, jo izraisītāji intensīvi izplatās arī ar rokām.
SPKC vērš uzmanību, ka cilvēki, kuriem ir akūtas zarnu infekcijas simptomi, nedrīkst nodarboties ar pārtikas produktu gatavošanu, transportēšanu, realizēšanu. Vismaz divas dienas pēc simptomu pazušanas ir jāpaliek mājās un turpināt darbu atļauts tikai ar ārsta izziņu.