Valsts aizsardzība sākas pie robežas, bet tur nebeidzas
Kad runājam par Latvijas drošību, saruna bieži ātri nonāk pie tankiem, raķetēm, droniem un aizsardzības budžeta. Tas viss ir svarīgi. Taču cilvēkam Rēzeknē, Liepājā, Valmierā vai Rīgā drošība sākas daudz vienkāršākā jautājumā: vai mana ģimene ir pasargāta, vai valsts spēs laikus pamanīt apdraudējumu, brīdināt un reaģēt? Tieši ar šādu mērauklu es vērtēju aizsardzības nozares darbu.
No “brīnumierīcēm” pie sistēmas
Pēdējie dronu incidenti ir parādījuši, ka mūsdienu apdraudējums ne vienmēr izskatās pēc klasiskas militāras kolonnas pie robežas. Tas var būt neliels bezpilota lidaparāts, kiberuzbrukums, mēģinājums traucēt kritisko infrastruktūru vai hibrīdapdraudējums uz robežas. Tāpēc mums vajadzīga nevis viena “brīnumierīce”, bet sistēma: sensori un radari, kas apdraudējumu pamana; skaidra vadības ķēde, kas ļauj ātri pieņemt lēmumu; apmācīti cilvēki; piemēroti pārtveršanas līdzekļi un sadarbība ar NATO sabiedrotajiem. Dronu vai pretdronu sistēmu vienkārši nopirkt nepietiek. Tai jābūt integrētai kopējā aizsardzībā un regulāri pārbaudītai praksē. To ļoti skaidri rāda arī Ukrainas pieredze.
Tāpēc jābūt piesardzīgiem pret skaļiem saukļiem par “dronu lielvalsti”. Latvijai ir spēcīgi uzņēmumi, tehnoloģijas un cilvēki, ar kuriem varam lepoties, taču drošību nenosaka saražoto dronu skaits vien. Svarīgi ir, vai šīs tehnoloģijas ir karavīru rokās, vai tās darbojas kopā ar izlūkošanu un vadības sistēmām un vai industrija spēj ātri pielāgot risinājumus tam, ko redzam kaujas laukā. Tieši tāpēc Latvijas uzņēmumu pārtvērējdroni jau tiek izmantoti pierobežā kopā ar karavīriem, lai abas puses mācītos un risinājumus uzlabotu.
NATO nav “citi” – tie esam mēs paši
Taču situācija frontē attīstās ļoti dinamiski un ir skaidrs, ka ar droniem vien mūsu debesis nepasargāsim. Krievijas karš Ukrainā ir parādījis ballistisko raķešu radīto apdraudējumu, un Latvijai būs jāattīsta arī pretballistiskās aizsardzības spējas. Šobrīd Eiropā tiek veidotas jaunas kopīgas programmas, un mums jāizvērtē, vai tajās iesaistīties kopā ar sabiedrotajiem vai attīstīt citus risinājumus. Mērķis nav iegādāties dārgu tehniku tikai tādēļ, lai varētu par to paziņot. Mērķis ir izveidot daudzslāņu aizsardzību, kur katram līdzeklim ir sava vieta – no lētāka pārtvērējdrona līdz sistēmām, kas spēj aizsargāt Latviju pret daudz sarežģītāku gaisa apdraudējumu.
Drošība ir arī tas, kas notiek uz zemes. Baltijas aizsardzības līnija tiek veidota kopā ar Igauniju un Lietuvu, un tās uzdevums ir stiprināt mūsu spēju aizstāvēt valsti. NATO sabiedroto karavīri Latvijā nav “kāds cits NATO” – mēs paši esam NATO, un sabiedroto vienību klātbūtne ir daļa no kopīga aizsardzības plāna. Vienlaikus mums pašiem jāspēj izdarīt savu daļu: sagatavot teritoriju, attīstīt poligonus, stiprināt robežu un nodrošināt, lai Nacionālie bruņotie spēki, robežsardze, policija, drošības dienesti un pašvaldības krīzes brīdī strādātu kā viena komanda.
Nevis biedēt, bet radīt pārliecību
Un te sākas daļa, kas attiecas uz katru Latvijas iedzīvotāju. Valsts var iegādāties labākos radarus un ieročus, bet sabiedrības noturību nevar nopirkt noliktavā. Tā rodas no zināšanām un gatavības. Vai ģimenē zinām, ko darīt elektroapgādes vai sakaru traucējumu gadījumā? Vai spējam atšķirt oficiālu informāciju no apzināti izplatītas dezinformācijas? Vai zinām, kā rīkoties, ja saņemam brīdinājumu? Vai esam gatavi palīdzēt kaimiņam, kurš pats netiek galā? Krīzes situācijā ļoti bieži tieši šādas vienkāršas lietas nosaka, cik noturīga ir valsts.
Politiķu uzdevums nav biedēt sabiedrību. Politiķu uzdevums ir panākt pretējo – lai cilvēkiem būtu pārliecība, ka valsts apdraudējumu redz, par to godīgi runā un gatavojas savlaicīgi. Drošības sajūta nerodas no solījuma, ka nekas slikts nekad nenotiks. Tā rodas no apziņas, ka mēs zinām, ko darīsim, ja tas notiks.
Latvijas drošības trīs vaļi
Mana pieredze politikā man ir iemācījusi – krīzes brīdī izšķiroša ir sagatavotība, uzticēšanās un spēja ātri pieņemt lēmumu. Šobrīd mūsu uzdevums ir pārņemt Ukrainas pieredzi, ieviest to Latvijas apstākļos un vienlaikus domāt par rītdienas, nevis vakardienas karu. Droni šodien ir ļoti nozīmīgi, bet tie nav sudraba lode. Mainīsies tehnoloģijas, mainīsies pretinieka taktika, un arī mums jāspēj mainīties līdzi.
Mūsu mērķim jābūt ļoti vienkāršam: lai ikviens cilvēks Latvijā zinātu – valsts ir gatava viņu aizsargāt, un arī viņš pats zina, kā palīdzēt savai ģimenei, savai kopienai un savai valstij būt drošākai. Latvijas drošība galu galā balstās trīs lietās: spēcīgos Nacionālajos bruņotajos spēkos un sabiedrotajos, valstī, kas spēj ātri un koordinēti rīkoties, un sabiedrībā, kura nav viegli iebiedējama vai sašķeļama.
Aizsardzība sākas pie robežas, bet tā tur nebeidzas. Tā turpinās mūsu pašvaldībās, uzņēmumos, skolās, ģimenēs un katra cilvēka gatavībā rīkoties.