"LeNeSOns" svin dzimšanas dienu, ceļojot pa karnevāliem dažādās pasaules malās
Ar jautrām dzimšanas dienas svinībām sestdien, 3. oktobrī, plkst. 11.00 un 14.00 Rīgas Kongresu namā sāksies Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) koncertcikla bērniem “LeNeSOns” jaunā sezona.
Koncertizrādē “LeNeSOna dzimšanas dienas ballīte” LeNeSOns savus draugus aicina svinēt, un šajās svinībās netrūks ne pārsteigumu, ne krāšņu pārvērtību, ne līksmas mūzikas. Šosezon LeNeSOna piedzīvojumu radīšanā radošajai komandai pievienojusies scenogrāfe un kostīmu māksliniece Justīne Jasjukeviča, kura veidojusi arī LeNeSOna jauno svētku uzvalciņu. Kopā ar LeNeSOnu (aktieris Artūrs Putniņš), draugiem Peli (Anastasija Džordževiča) un Loko (Agris Nātre), kā arī LNSO mūziķiem mazākie koncertu apmeklētāji dosies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot karnevālu tradīcijas. Pie diriģenta pults stāsies LeNeSOna “krusttēvs” – ilggadējais bērnu koncertcikla mākslinieciskais vadītājs, diriģents Andris Vecumnieks.
Koncertcikls “LeNeSOns” jau piecpadsmit gadus bērniem saistošā veidā atklāj klasiskās mūzikas un simfoniskā orķestra pasauli, apvienojot mūziku, stāstus, spēli un skatuves piedzīvojumu. Šosezon koncertcikla caurviju tēma būs dažādi svētki, ļaujot kopā ar LeNeSOnu iepazīt gan pazīstamas, gan vēl neatklātas muzikālās pasaules. Pirmais no šīs sezonas piedzīvojumiem būs veltīts pašam LeNeSOnam, kurš šogad atzīmē savu 15. jubileju. Savukārt LNSO nupat aizvadījis savu 100. sezonu un šobrīd atzīmē simtgadi ar īpašiem svētku koncertiem. Par godu saviem un orķestra svētkiem LeNeSons uz skatuves kāps jaunā svētku kārtā.
Pirmajā daļā koncertizrādē skanēs Pētera Heidriha Variācijas par Happy Birthday tēmu, bet otrajā daļā LeNeSOns kopā ar draugiem dosies muzikālā ceļojumā pa Eiropu, iepazīstot dažādu komponistu mūziku, kas pārstāv svinību tematiku. Programmā skanēs Darjī Mijo “Braziljera” no svītas “Skaramušs”, Johana Štrausa uvertīra operetei “Sikspārnis”, Hektora Berlioza fragmenti no uvertīras “Romas karnevāls”, Žana Batista Arbāna “Venēcijas karnevāls” un Antonīna Dvoržāka fragmenti no uvertīras “Karnevāls”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Koncertcikls “LeNeSOns” ir arī radoša platforma jaunajiem mūziķiem un diriģentiem. 3. oktobra koncertos kopā ar LNSO uz skatuves solistu lomās iejutīsies jaunie mūziķi – saksofonisti Gustavs Jākobsons un Līga Rēveliņa, kā arī trompetists Tomass Šatilovs. Tāpat šajā sezonā koncertcikla “LeNeSOns” notikumos debiju pie LNSO pults piedzīvos vairāki jaunie diriģenti – Artūrs Plaudis, Sintija Šteinkopfa un Jurģis Rāts.
LeNeSOna radošajai komandai pievienojas arī māksliniece Justīne Jasjukeviča. Scenogrāfijā un kostīmu mākslā Justīni īpaši interesē telpas, ķermeņa un vizuālās dramaturģijas mijiedarbība. Justīnes profesionālā pieredze saistīta ar teātri un laikmetīgo skatuves mākslu – viņa sadarbojusies ar Latvijas Leļļu teātri, Valmieras teātri, Dailes teātri, Liepājas teātri un neatkarīgās teātra vides pārstāvjiem.
Pārējā koncertcikla komanda ir nemainīga: LeNeSOna lomā iejutīsies Artūrs Putniņš (Latvijas Leļļu teātris), viņam līdzās šajā piedzīvojumā būs arī uzticamie draugi – Pele, kuru atveidos Anastasija Džordževiča, un Loko, kuru spēlēs Agris Nātre (Latvijas Leļļu teātris). Par koncertizrādes režiju turpina rūpēties Paula Pļavniece, bet dramaturģiju veidojis Klāvs Mellis.