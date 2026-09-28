Mazajā Mežotnes pilī ar Pētera Vaska darba pirmatskaņojumu noslēgusies 18. koncertsezona
Aizvadītās nedēļas nogalē Mazajā Mežotnes pilī ar koncertu noslēdzās 18. koncertsezona, kurā šoreiz muzicēja vijolniece Vineta Sareika un franču pianiste Amandīne Savarī.
Rudenīgi skaistajā vakarā abas mākslinieces klausītājiem bija sagatavojušas īpašu programmu, kuras kulminācija bija latviešu komponista Pētera Vaska jaunākā skaņdarba “Vasaras sonāte” vijolei solo pirmatskaņojums. Skaņdarbs izpelnījās klātesošo ovācijas.
Aptuveni 17 minūtes garajā “Vasaras sonātē” Pēteris Vasks ar vienas vijoles balsi atklāj dabas skaistumu un vasaras mainīgo emocionālo pasauli. Skaņdarbu veido trīs daļas – divas ātrās un rotaļīgās malējās daļas mijas ar lēnu, plašu un izteiksmīgu vidusdaļu.
Komponista iecere vasaru atklāj ne tikai kā gadalaiku, bet arī kā daudzslāņainu pārdzīvojumu – dzīvības pilnu, gaišu un vienlaikus apcerīgu.
Koncertā Vineta Sareika kopā ar savu ilggadējo skatuves partneri Amandīni Savarī atskaņoja arī Karola Šimanovska un Morisa Ravēla skaņdarbus, kā arī Džordža Geršvina mūziku Jašas Heifeca aranžējumā.
Šis bija Vinetas Sareikas pēdējais koncerts Latvijā pirms došanās uz Losandželosu, kur viņa uzsāks darbu Losandželosas Filharmonijas orķestra koncertmeistares amatā.