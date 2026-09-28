Ziema tuvojas, bet apkures tarifi vēl neskaidri
Aiz logiem jau redzams rudens, un arī ziema vairs nav tālu – tuvojas apkures sezona. Sabiedrībā gana lielu satraukumu raisījušas ziņas, ka siltumenerģijas tarifs Rīgā no decembra varētu pieaugt par 20-30%, vēsta 360TV Ziņas. Ministru kabineta rīcības apspriedē diskutēja, kā gaidāmo sadārdzinājumu mazināt.
Ministru kabineta rīcības apspriedē aizvadītajā nedēļā sprieda par risinājumiem, kas varētu mazināt gaidāmo siltumenerģijas cenu kāpumu. Premjers norāda – pamata iepriekš izskanējušajām bažām par tarifa pieaugumu par 30% šobrīd neesot. Arī ekonomikas ministrs sola risinājumus, lai apkures rēķinu kāpums nebūtu tik straujš, taču detaļas pagaidām neatklāj.
“Mēs zinām, ka janvārī varētu kāpt dēļ gāzes izmaksas. Mēs darām visu, lai tā nenotiktu. Mūs baidīja “Rīgas siltums” ar 30%, mēs šobrīd neredzam pamatu tam. Mēs uzskatām, ka tam jābūt zem 20% kāpumam. Tas nozīmē iedzīvotājam 8 vai 6 eiro klāt pie iepriekšējā gada mēneša maksājuma,” saka Andris Kulbergs, Ministru prezidents (Apvienotais saraksts).
Viktors Valainis, ekonomikas ministrs (Zaļo un zemnieku savienība), norāda, ka Eiropas līmenī tiek apsvērti risinājumi, kas varētu būtiski uzlabot situāciju, tostarp izmaiņas emisiju kvotu maksājumos. Pēc viņa teiktā, tas varētu būtiski ietekmēt “Rīgas siltuma” tarifus.
“Ja ziema būs maiga vai vidēja, tad mums jārēķinās ar siltumapgādes izmaksu pieaugumu 10-15% ietvarā, bet, ja ziema būs barga, tad situācija var būt smagāka. Ceram, ka klimatiskie modeļi mums spēs labāk atbildēt novembrī. Šobrīd daži modeļi mums paredz skarbu ziemu,” atzīst Līga Kurevska, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre.
Viena no problēmām, pēc Rīgas mēra domām, esot arī pretruna “Rīgas siltuma” pārvaldībā – vieni akcionāri sagaida peļņu, bet citiem jāmeklē iespējas cenu mazināt.
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“Viens no izaicinājumiem ir, ka Ekonomikas ministrija ir ieinteresēta dividenžu iegūšanā no “Latvenergo”, un tas arī ietekmē cenu, par kuru “Latvenergo” mums pārdod siltumu. Šobrīd ir panākta vienošanās par zemāku tarifu, bet tas nav tik zems, kāds tas bija iepriekšējā sezonā. Šeit ir tas interešu konflikts, kas veidojās, ka “Rīgas siltuma” akcionāri ir Ekonomikas ministrija un “Latvenergo”,” skaidro Viesturs Kleinbergs, Rīgas mērs (Progresīvie).
Ministru prezidents noteicis termiņu – līdz 16. oktobrim visām atbildīgajām pusēm jāliek galdā konkrēti risinājumi, lai apkures tarifus noturētu pēc iespējas zemākus.
“Mūsu vienošanās šobrīd ir tāda, ka mēs izdarām maksimāli visus darbus efektivitātes uzlabošanai, lai nebūtu tirgus kropļojuma, kādu mēs redzējām. Šobrīd tādi vairs netiek novēroti. Tad, kad mēs būsim skaidri pārliecināti, ka visi sistēmiskie risinājumi ir maksimāli efektīvi izmantoti, tad mēs domāsim par iespējamiem fiskāliem risinājumiem, kas attiecās uz nodokļu izmaiņām, šajā brīdī mēs par nodokļu izmaiņām nediskutējam,” saka Valainis.
Tātad šobrīd iedzīvotājiem vēl jāgaida konkrēta atbilde, cik liels apkures sadārdzinājums būs ziemā. Risinājumi tiek meklēti, taču to detaļas un iespējamais efekts pagaidām nav zināms.