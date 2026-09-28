“Rimi” kravas auto Ulmaņa gatvē lielā ātrumā nobrauc no ceļa un ietriecas žogā.
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Šodien 15:29
VIDEO: šoferis bez tiesībām pie “Rimi” kravas auto stūres Ulmaņa gatvē ietriecas žogā
Pirmdienas rītā Rīgā, Kārļa Ulmaņa, gatvē bez tiesībām braucošs kravas auto vadītājs iebraucis žogā.
Kā redzams notikuma vietā uzņemtajā video, kravas auto lielā ātrumā nobraucis no brauktuves, notriecis apgaismes stabu un pēc tam ietriecies žogā ielas malā.
Video redzams arī, ka kravas automašīna pirms nobraukšanas no brauktuves tikai par mata tiesu izvairījusies no sadursmes ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas autovadītājam, iespējams, palicis slikti ar veselību.
Likumsargi konstatēja, ka automašīnas vadītājam ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums sakarā ar to, ka noteiktā termiņā nav veikta medicīniskā pārbaude.
Ceļu satiksmes negadījumā rezultātā neviena persona nav nogādāta medicīnas iestādē. Policija turpina izmeklēt negadījuma apstākļus.