Rīdziniekus brīdina par duļķainu ūdeni: vairākās apkaimēs sāksies ūdensvadu skalošana
Lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos ūdensvados, no otrdienas, 29. septembra, plkst. 8 līdz 2. oktobra rītam "Rīgas ūdens" veiks maģistrālā ūdensvada skalošanu 8,5 kilometrus (km) garā posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidei pie Dreiliņu rotācijas apļa, informēja uzņēmuma Komunikācijas daļa.
Ūdensvadu skalošana tiek veikta, palielinot ūdens plūsmas ātrumu un izmantojot gaisu, lai no cauruļvadiem izskalotu tajos uzkrātās nogulsnes - dzelzi un minerāldaļiņas. Tas palīdz samazināt dzeramā ūdens duļķainību, kā arī uzlabot tā krāsu un garšu, skaidro uzņēmuma speciālisti.
Plānoto darbu laikā iespējams duļķains ūdens pilsētas centrā, proti, Tērbatas ielas rajonā, Brasā, Cēsu un Mēness ielās, Grīziņkalnā, Pērnavas ielā, Avotos, Purvciemā, Dreiliņos, Dārzciemā un Pļavniekos. Pēc skalošanas darbiem minētajās apkaimēs ūdens vēl aptuveni diennakti var būt piesātināts ar gaisu, kas tam vizuāli piešķir baltu nokrāsu, taču šāds ūdens ir drošs lietošanai un nav kaitīgs veselībai.
Skalošanas darbu laikā atsevišķām ēkām paredzami īslaicīgi ūdensapgādes pārtraukumi, piemēram, Ata ielā 5 un 5A - no 29. septembra plkst. 10 līdz 30. septembra plkst. 6, Baltinavas ielā 1 - no 29. septembra plkst. 8 līdz 2. oktobra plkst. 8, Pērnavas ielā 44, 46 un 48 naktī uz 30. septembri darbu ietekmē iespējams paaugstināts trokšņu līmenis.
Profilaktiskā ūdensvadu skalošana ir daļa no regulāras Rīgas ūdensapgādes sistēmas uzturēšanas. Kopumā šogad "Rīgas ūdens" bija plānojis izskalot 360 km ūdensvadu.
Ūdensvadu skalošanas biežums un secība tiek noteikta, balstoties uz pētījumu, kuru "Rīgas ūdens" izstrādājis sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Atbilstoši tā rezultātiem, uzņēmums izstrādājis ilgtermiņa ūdensvada tīklu skalošanas plānu, kas ļauj noteikt skalošanas prioritātes gandrīz 1550 km garajā Rīgas ūdensvada tīklā un paredz maģistrālo un sadalošo ūdensvadu skalošanu vismaz reizi piecos gados, informē uzņēmumā.
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Kā vēstīts, "Rīgas ūdens" apgrozījums pagājušajā gadā bija 80,321 miljons eiro, kas ir par 5,2% vairāk nekā 2024. gadā, kā arī kompānija guva peļņu 590 519 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novados, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.