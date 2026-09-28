Viktors Valainis Rīgā sagaida FIFA prezidentu Džanni Infantīno
Šodien, 28. septembrī, Rīgā ekonomikas ministrs Viktors Valainis kopā ar Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidentu Vadimu Ļašenko sagaidīja Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentu Džanni Infantīno, kurš ieradies vizītē Latvijā. Tikšanās laikā Valainis, Ļašenko un Infantīno pārrunāja Latvijas ilgtermiņa ieceri nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U-20 Pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai.
“Latvijai jābūt ambiciozai arī sportā. Mēs esam pierādījuši, ka spējam sarīkot augsta līmeņa starptautiskus sporta pasākumus, un nākamais mērķis ir spert soli tālāk. FIFA U-20 Pasaules kausa spēļu rīkošana Latvijā būtu iespēja gan mūsu futbolam, gan Latvijas ekonomikai un starptautiskajai atpazīstamībai,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Augustā ekonomikas ministrs tikās ar Latvijas Futbola federācijas vadību, pārrunājot iespēju Latvijai nākotnē kopā ar Ukrainu iesniegt apvienotu pieteikumu FIFA U-20 Pasaules kausa finālturnīra rīkošanai. Tikšanās laikā tika pārrunāti arī nākamie soļi, kas nepieciešami šīs ieceres īstenošanai.
Viens no būtiskiem priekšnoteikumiem lielāku starptautisku futbola turnīru piesaistei ir modernas futbola infrastruktūras attīstība Latvijā. Valainis paudis atbalstu nacionālā futbola stadiona attīstīšanai pašreizējā “Skonto” stadiona teritorijā. Latvijas Futbola federācija šo risinājumu šobrīd uzskata par prioritāro stadiona projekta turpmākajā attīstībā.
“Nacionālais stadions un FIFA U-20 Pasaules kauss nav divi atsevišķi jautājumi. Ja vēlamies Latvijā regulāri uzņemt augstākā līmeņa starptautiskus sporta pasākumus, mums nepieciešama atbilstoša infrastruktūra. Stadionam vienlaikus jābūt ekonomiski dzīvotspējīgam un izmantojamam ne tikai futbolam, bet arī citiem sporta, kultūras un starptautiskiem pasākumiem,” norāda Valainis.
Latvijai jau ir pieredze nozīmīgu starptautisku sporta sacensību organizēšanā. 2026. gadā Latvija kopā ar Lietuvu un Slovēniju uzņēma UEFA Eiropas telpu futbola čempionāta finālturnīru, savukārt no 2027. gada 24. maija līdz 6. jūnijam Rīgā, Jelgavā un Jūrmalā notiks UEFA Eiropas U-17 čempionāta finālturnīrs. Šādi turnīri ļauj Latvijai apliecināt organizatoriskās spējas un pakāpeniski pretendēt uz vēl lielāka mēroga sacensībām.
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Valainis uzsver, ka starptautisku sporta pasākumu piesaiste jāvērtē arī no tautsaimniecības perspektīvas. Tie palielina ārvalstu viesu skaitu, rada papildu pieprasījumu viesnīcām, ēdināšanas, transporta un citiem pakalpojumiem, kā arī stiprina Latvijas starptautisko atpazīstamību.
“FIFA U-20 Pasaules kauss Latvijā ir konkrēts ilgtermiņa mērķis, pie kura ir vērts strādāt. Šodien ar FIFA prezidentu pārrunājām šo ieceri un priekšnoteikumus, kas nepieciešami, lai Latvija kopā ar Ukrainu nākotnē varētu pretendēt uz šāda mēroga turnīra rīkošanu. Latvija var vairāk, un mums ir jābūt gataviem konkurēt arī par pasaules mēroga sporta notikumiem,” uzsver Viktors Valainis.