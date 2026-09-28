Otrdien vietām uzlīs, bet gaiss iesils līdz pat +19 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 14:32
Otrdien vietām uzlīs, bet gaiss iesils līdz pat +19 grādiem
Otrdien, 29. septembrī, Latvijā pārsvarā saglabāsies sauss laiks, bet palielināsies mākoņu daudzums, prognozē sinoptiķi.
Naktī mākoņu būs maz, no valsts ziemeļrietumiem to kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaiss atdzisīs līdz +7..+12 grādiem, vietām austrumu novados - līdz +3 grādiem.
Diena būs visai mākoņaina un vietām uzlīs, vairāk nokrišņu būs Ziemeļkurzemē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra +14..+19 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies. Bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap +10 grādiem un dienā pakāpsies līdz +17 grādiem.