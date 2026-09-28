Otrdien vietām uzlīs, bet gaiss iesils līdz pat +19 grādiem
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Otrdien vietām uzlīs, bet gaiss iesils līdz pat +19 grādiem.
Sabiedrība

Otrdien vietām uzlīs, bet gaiss iesils līdz pat +19 grādiem

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Jauns.lv/LETA

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Otrdien, 29. septembrī, Latvijā pārsvarā saglabāsies sauss laiks, bet palielināsies mākoņu daudzums, prognozē sinoptiķi.

Otrdien vietām uzlīs, bet gaiss iesils līdz pat +1...

Naktī mākoņu būs maz, no valsts ziemeļrietumiem to kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaiss atdzisīs līdz +7..+12 grādiem, vietām austrumu novados - līdz +3 grādiem.

Diena būs visai mākoņaina un vietām uzlīs, vairāk nokrišņu būs Ziemeļkurzemē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra +14..+19 grādi.

Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies. Bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap +10 grādiem un dienā pakāpsies līdz +17 grādiem.

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