Nekas vēl nav izšķirts: ko atklāj jaunākie partiju reitingi īsi pirms vēlēšanām?
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Politika
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Nekas vēl nav izšķirts: ko atklāj jaunākie partiju reitingi īsi pirms vēlēšanām?

Keitija Krastiņa

Jauns.lv

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Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikušas vien dažas dienas, taču vēlētāju noskaņojums joprojām ir mainīgs. Jaunākā SKDS sabiedriskās domas aptauja rāda, ka vieniem politiskajiem spēkiem atbalsts audzis, citiem – sarucis, bet daļa vēlētāju savu izvēli vēl nav izdarījuši.

Nekas vēl nav izšķirts: ko atklāj jaunākie partiju...

Aptaujas dati iezīmē vairākas tendences. Skaidri redzams ir reitingu līderis, taču aiz tā esošās partijas min viena otrai uz papēžiem. Turklāt atbalsts daļai partiju pēdējā mēneša laikā ir būtiski mainījies - kādai par labu, kādai - ne tik. 

Nākamā lapa: Viena partija turas stabilā līderpozīcijā

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