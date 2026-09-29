Politika
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Nekas vēl nav izšķirts: ko atklāj jaunākie partiju reitingi īsi pirms vēlēšanām?
Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikušas vien dažas dienas, taču vēlētāju noskaņojums joprojām ir mainīgs. Jaunākā SKDS sabiedriskās domas aptauja rāda, ka vieniem politiskajiem spēkiem atbalsts audzis, citiem – sarucis, bet daļa vēlētāju savu izvēli vēl nav izdarījuši.
Aptaujas dati iezīmē vairākas tendences. Skaidri redzams ir reitingu līderis, taču aiz tā esošās partijas min viena otrai uz papēžiem. Turklāt atbalsts daļai partiju pēdējā mēneša laikā ir būtiski mainījies - kādai par labu, kādai - ne tik.